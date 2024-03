Spotify agarra alterações do iOS para voltar a ter na app preços e links externos

Uma das vozes que mais se faz ouvir contra as políticas da Apple na sua loja de aplicações é a do Spotify. A empresa sueca sempre se insurgiu contra a regra do ecossistema da empresa de Cupertino. Agora, depois das ações da União Europeia contra a Apple, o Spotify quer ir até às últimas exigências.

Apple não quer links que direcionem utilizadores para fora da App Store

Com as alterações exigidas pela União Europeia, a Apple foi obrigada a permitir a criação de lojas de terceiros para fornecer aplicações e serviços no seu iOS. Além desta medida, outras forçaram a gigante de Cupertino a "abrir" mais a opções no seu sistema operativo, o que fez com que empresas como a Spotify vissem as suas pretensões realizadas.

Desde a semana passada que a empresa de streaming de música tem deixado indícios de que poderia avançar com a implementação de assinaturas internas na sua aplicação iOS. No entanto, ainda não o fez, estará a aguardar o desenrolar da "nova" contenta entre a Comissão Europeia e a Apple.

O Spotify disse que está a planear fazer mudanças em resposta à decisão da Comissão Europeia na segunda-feira, que multou a Apple em 1,84 mil milhões de euros por “abusar da sua posição dominante” no negócio de distribuição de aplicações de streaming de música. A Comissão Europeia concluiu que as regras antiencaminhamento da Apple impedem os programadores de informar os utilizadores sobre "serviços de subscrição de música alternativos e mais baratos disponíveis fora da aplicação".

O regulador europeu afirmou que esta prática é "ilegal" e ordenou que a Apple removesse as suas disposições antiencaminhamento para aplicações de streaming de música.

Spotify recusa cumprir a regra da App Store e "arrisca"

O Spotify está a tirar o máximo partido desta decisão. Se a Apple aprovar a alteração, o serviço de streaming de música poderá fornecer aos utilizadores do iOS na UE informações sobre os preços das suas subscrições Premium, bem como sobre as diferentes funcionalidades que oferecem. Incluirá também links que apontam os utilizadores para o seu site para comprarem as subscrições pretendidas.

Será este tipo de informação que os utilizadores irão receber na sua aplicação no iOS.

No início deste ano, o Spotify anunciou planos para começar a permitir compras na aplicação iOS na UE, mas decidiu não dar seguimento imediato após a Apple ter revelado os seus planos para cumprir a Lei dos Mercados Digitais (DMA) da UE.

A Apple pretende incluir um novo conjunto de condições comerciais que permitem aos programadores colocar as suas aplicações nas lojas de aplicações alternativas e pagar uma comissão mais baixa à Apple - mas apenas se as aplicações pagarem 50 cêntimos por cada instalação anual da aplicação após 1 milhão de descarregamentos. Esta comissão pode ser muito elevada para as grandes aplicações freemium, como o Spotify