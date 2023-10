Sony doa 2 milhões de dólares às vítimas da guerra em Israel e Gaza

Infelizmente estamos a viver tempos conturbados, com as constantes guerras que seguimos quase em direto diariamente nas nossas televisões. Mas a ajuda humanitária continua sempre presente e as últimas informações indicam que a Sony doou 2 milhões de dólares para as vítimas da guerra em Israel e em Gaza.

Sony: ajuda humanitária de US$ 2 milhões para Israel e Gaza

A Sony deixou um comunicado no seu site oficial nesta quinta-feira (19) onde informa que decidiu fazer uma doação humanitária de 2 milhões de dólares para as vítimas do conflito em Israel e Gaza. De acordo com as informações, a empresa japonesa decidiu tomar esta iniciativa como forma de ajudar as pessoas que sofreram e ainda sofrem com as perdas ou cujas vidas tiveram algum impacto com esta guerra que atualmente assistimos e que teve início no dia 7 de outubro.

Esta doação é destinada a organizações como a UNICEF e a Cruz Vermelha do Japão. Para além disso, a Sony revelou também que tem mantido um canal aberto com toda a sua equipa de forma a que estes elementos também possam doar e que o dinheiro chegue de uma forma mais direta às vítimas do conflito. Segundo a empresa:

Várias empresas do nosso grupo têm programas de correspondência e também partilham formas para que os nossos funcionários possam realizar doações individuais às organizações de ajuda humanitária.

A Sony junta-se assim a outros nomes que tiveram iniciativas idênticas em favor das vítimas desta guerra. A empresa diz ainda que vai continuar a colaborar com os órgãos competentes de forma a levar mais ações positivas e garantir que o dinheiro chegue às mãos dos mais necessitados.

A dona da PlayStation acrescenta que é contra qualquer tipo de ação terrorista e que se opõe a atitudes que colocam em risco as condições humanas, explicando ainda que "Opomo-nos firmemente ao terrorismo, à violência contra civis, ao ódio e a outras atitudes que ameaçam a vida humana, os meios de subsistência e dignidade e desejamos restaurar a paz em toda a região".