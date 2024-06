Apple renova e melhora a interface do iCloud no iOS 18

A Apple, na keynote do passado dia 10 de junho, deu a conhecer algumas novidades que os utilizadores do iPhone, e dos outros dispositivos da empresa, vão experienciar dentro de alguns meses. O iOS 18 traz muitas novidades - mais de 100, feitas as contas. Uma das agradáveis renovações, contudo, acontece na interface de gestão do iCloud no iPhone.

Interface iCloud renovada no iOS 18

No iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, a Apple renovou a secção iCloud da Conta Apple (anteriormente Apple ID) que está disponível na aplicação Definições. A interface redesenhada tem muitas das mesmas funcionalidades, mas a “Armazenamento” torna mais claro como o espaço está a ser utilizado.

A opção Armazenamento que vemos agora no iCloud substitui as aplicações que utilizam o iCloud e fornece mais informações num relance.

Em vez de indicar apenas se o iCloud está ativado para uma aplicação, é possível ver quanto espaço de armazenamento as Mensagens ocupam, quantas Notas estão armazenadas, quantas Fotografias estão no iCloud, e muito mais.

Tocar em cada secção fornece detalhes adicionais e ferramentas para gerir o armazenamento, muitas das quais já estavam disponíveis anteriormente. Embora a interface principal já não mostre para onde vai a maior parte do armazenamento do iCloud por tipo de ficheiro, tocar na barra de armazenamento mostra a lista completa e a lista de aplicações que utilizam mais armazenamento.

Se subscrever o iCloud+, existe um novo ícone “Subscriber Edition”, que é semelhante ao ícone que a Apple utiliza para o Apple News+. As funcionalidades do iCloud+ podem ser listadas e geridas através da secção iCloud+.

Existe também uma interface de sugestões “Recomendado para si” mais proeminente que recomenda ações como a eliminação de cópias de segurança inativas, a atualização para um novo plano iCloud+ e muito mais, juntamente com um acesso mais rápido às cópias de segurança do iCloud.

Esta é mais uma área que, acreditamos, receberá ainda mais alterações nas próximas versões beta até à versão final, que sairá em setembro deste ano.