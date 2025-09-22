PplWare Mobile

iPhone 17 Pro: smartphone da Apple em 3.º lugar no ranking global das câmaras

Fonte: DXOMARK

Autor: Pedro Simões

  1. Carlos says:
    22 de Setembro de 2025 às 10:03

    Para referencia:

    1. Huawei Pura 80 ultra: 175 pontos
    2. Oppo Find x8 ultra: 169 pontos
    3. Apple iPhone 17 Pro: 168 pontos
    4. Vivo x200 ultra: 167 pontos
    5. Google Pixel 10 Pro XL: 163 pontos

  2. há cada gajo says:
    22 de Setembro de 2025 às 10:06

    E porque é que o artigo não diz quem ficou à frente ?

  3. Zé Fonseca A. says:
    22 de Setembro de 2025 às 10:23

    nada mau para um iPhone

  4. Tuga sem escrúpulos says:
    22 de Setembro de 2025 às 10:40

    De admirar ver um iphone no top 5, mas não deve ser por muito tempo…

