iPhone 17 Pro: smartphone da Apple em 3.º lugar no ranking global das câmaras

Apresentado há dias e já na posse dos utilizadores, a nova série do iPhone 17 está já a ser avaliada. A mais recente revisão veio da conhecida DXOMARK, que olhou à fotografia do iPhone 17 Pro. Os resultados são de topo, mas ainda assim abaixo de alguns dos seus concorrentes mais diretos.

Vídeo é "o melhor visto até à data"

A aguardada análise da DXOMARK à câmara do iPhone 17 Pro foi publicada, e os resultados confirmam uma tendência: a Apple enfrenta uma concorrência mais forte do que nunca. Apesar de um conjunto de melhorias notáveis, como o novo sistema "48MP Pro Fusion" em todos os sensores e o poder do chip A19 Pro.

Este novo smartphone da Apple alcançou uma pontuação global de 168 pontos, o que o posiciona em 3º lugar no ranking global. Onde o iPhone 17 Pro verdadeiramente brilha, segundo a DXOMARK, é na gravação de vídeo. A análise descreve o su desempenho como "o melhor visto até à data", elogiando a exposição precisa, o vasto alcance dinâmico e as cores agradáveis.

Apple no 3.º lugar no ranking das câmaras

No entanto, mesmo no seu ponto mais forte, o dispositivo não é perfeito. O relatório aponta para "instabilidades ocasionais de foco e de balanço de brancos em modo de vídeo", falhas que, embora menores, o impedem de alcançar a perfeição.

É na fotografia e no zoom que o iPhone 17 Pro revela as suas principais fraquezas e perde terreno para os líderes do mercado. A DXOMARK corrobora as críticas iniciais, destacando uma "textura diminuída em configurações de zoom intermédias", indicando uma falta de consistência entre as distâncias focais predefinidas.

iPhone 17 Pro atrás de alguma concorrência

Além disso, a análise confirma a presença de "ligeiro ruído de imagem em condições interiores ou de pouca luz". Embora o seu desempenho noturno seja elogiado, este detalhe mostra que o seu processamento de imagem ainda não consegue eliminar por completo as imperfeições que os sensores e algoritmos dos seus principais concorrentes já conseguem gerir de forma mais eficaz.

A pontuação de 168 da DXOMARK solidifica o iPhone 17 Pro como um dos melhores telemóveis com câmara do mercado. Contudo, o seu 3º lugar no pódio é a prova definitiva de que a liderança já não lhe pertence de forma indiscutível. Como curiosidades, o iPhone 17 Pro foi batido na fotografia pelo Huawei Pura 80 Ultra e pelo Oppo Find X8 Ultra. Ainda assim, bateu o Vivo X200 Ultra e o Google Pixel 10 Pro XL.