ChatGPT: ativar esta funcionalidade vai melhorar significativamente a sua experiência

À semelhança de outros chatbots, o ChatGPT pode ser poderosíssimo, dando uma ajuda significativa em vários campos, indo além de gerar e-mails ou composições textuais. No dia a dia, sê-lo-á ainda mais, se ativar esta funcionalidade, que pode ter passado despercebida.

Se utiliza o ChatGPT com frequência, interessar-lhe-á saber que o chatbot da OpenAI tem memória. Ou seja, pode lembrar-se do que o utilizador já disse ou pediu anteriormente, e utilizar esse conhecimento para dar respostas ainda mais personalizadas.

Imagine que lhe pede uma receita para um bolo, mas não pode consumir lactose ou glúten. Se lho disser, ele vai ter em conta essa informação nas interações seguintes.

Curiosamente, esta funcionalidade está desativada por predefinição — pelo menos, por aqui estava — e precisa de aceder às Definições para ativá-la.

Como ativar a memória do ChatGPT?

A memória está disponível para todos os tipos de utilizadores do ChatGPT, desde o nível gratuito até ao Pro.

Para ativá-la, precisa apenas de abrir o ChatGPT na web, aceder ao ícone do seu perfil, no canto inferior esquerdo, e clicar em Definições.

Depois, aceda ao menu Personalização e ative o botão que "Permite que o ChatGPT guarde e use memórias ao responder".

No smartphone, através da aplicação do ChatGPT, o processo é exatamente o mesmo: clicar nos dois traços, no canto superior esquerdo, aceder ao perfil, no canto inferior esquerdo, e aceder à Personalização, ativando a memória.

Para gerir as memórias que o ChatGPT guarda, pode aceder à secção Gerir memórias, no mesmo menu de Personalização, e clicar em Gerir.

Desta forma, independentemente do tópico, as suas conversas com o ChatGPT tornar-se-ão muito mais produtivas, personalizando ainda mais a sua experiência e, por conseguinte, melhorando-a.

