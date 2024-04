OpenAI lança a funcionalidade “Memória” para os assinantes do ChatGPT Plus

A OpenAI lançou a tão esperada funcionalidade de memória para o ChatGPT, que se lembrará de tudo o que lhe pedir. O chatbot de Inteligência Artificial (IA) irá gravar todas as suas conversas para aprender mais sobre si. A memória para o ChatGPT tornará os prompts futuros mais úteis.

Numa publicação no X, a OpenAI confirmou que a funcionalidade memória está disponível para todos os utilizadores do ChatGPT Plus.

Usar a memória é fácil: basta iniciar um novo chat e dizer ao ChatGPT tudo o que quer que ele se lembre.

Disse a empresa. Esta funcionalidade é opcional e pode ser desativada no menu de definições.

A memória é ativada por predefinição para os membros do ChatGPT Plus. A nova funcionalidade pode ser encontrada na secção "Personalization" do menu "Settings". Uma vez ativada, poderá aceder a uma lista de memórias que o chatbot guardou sobre si e geri-la como desejar. A OpenAI mencionou que as memórias do ChatGPT evoluem com as interações e não estão ligadas a conversas específicas. Se apagar uma conversa, as memórias não serão apagadas (e vice-versa).

A memória do ChatGPT e o seu efeito na privacidade dos utilizadores

A memória do ChatGPT é um complemento das instruções personalizadas, uma funcionalidade da IA que lhe permite partilhar tudo o que pretende que o chatbot considere na sua resposta. As instruções personalizadas e as memórias ajudam a IA a criar um perfil e a dar melhores respostas.

Há quem se pergunte se a memória do ChatGPT pode violar a privacidade do utilizador. Para evitar problemas ou fugas de informação, a OpenAI impedirá o ChatGPT de memorizar informações sensíveis.

A memória traz considerações adicionais de privacidade e segurança, como o tipo de informação que deve ser lembrada e como ela é usada. Estamos a tomar medidas para avaliar e mitigar o preconceito e impedir que o ChatGPT se lembre proativamente de informações confidenciais, como os seus detalhes de saúde, a menos que o solicite explicitamente.

Disse a empresa.

A OpenAI confirmou que a memória do chatbot funcionará até que a desative ou exclua as memórias. No caso de apagar a sua conta, todas as suas memórias armazenadas também desaparecerão, embora seja provável que tenham sido usadas para treinar os modelos da OpenAI.

A memória do ChatGPT não está ainda disponível em Portugal. A OpenAI confirmou que os utilizadores da União Europeia e da Coreia do Sul não terão acesso a esta funcionalidade - esperemos que temporariamente.

