Em apenas 1 mês a Xiaomi já produziu 10 mil unidades do SU7, o seu carro elétrico

Ainda que mantenha todos os seus produtos anteriores, a Xiaomi continua focada no seu carro elétrico, o SU7. Este é a mais recente proposta nesta área do mercado automóvel. A adesão é de tal forma grande na China que a marca produziu em apenas 32 dias 10 mil unidades deste carro elétrico.

Num mês produziu 10 mil unidades do carro elétrico

Apesar de este ser apenas o seu primeiro carro elétrico, a Xiaomi parece ter acertado à primeira com o SU7. A marca revelou recentemente esta sua proposta e rapidamente o mercado reagiu, fazendo disparar as encomendas. Continua limitado aos consumidores na China, mas isso não impede o sucesso.

Agora, e segundo o CEO da Xiaomi, Lei Jun, uma nova meta importante foi atingida. Em apenas 32 dias a Xiaomi conseguiu produzir 10 mil unidades do seu SU7, ultrapassando até as expetativas mais positivas que estavam definidas para a sua produção neste período.

Just 32 days after the launch of Xiaomi SU7, our Xiaomi EV Factory has achieved a 10,000 production milestone! pic.twitter.com/6CfmxXzjv6 — Lei Jun (@leijun) April 29, 2024

As encomendas do SU7 não param de aumentar

Este carro elétrico recebeu mais de 50 mil pedidos nos primeiros 27 minutos após ser colocado à venda, criando uma lista de espera de até sete meses. Isto levou a Xiaomi a repensar a sua estratégia de produção e a tentar produzir mais SU7 do que o inicialmente previsto para acompanhar a procura.

Segundo uma publicação da Xiaomi Automobile no Weibo, os pedidos do SU7 atingiram as 75.723 unidades nos primeiros 28 dias. Para acompanhar esta crescente lista de pedidos, a Xiaomi está a aumentar a produção do seu carro elétrico, na esperança de entregar 100.000 unidades ainda ano.

Xiaomi está a mostrar ao mercado como se faz

A título de exemplo, o primeiro Tesla Model 3 só conseguiu fabricar um total de 260 unidades no primeiro trimestre e 2.425 unidades no segundo. Apesar das suas estimativas, apontou para um total de 5 mil unidades produzidas por semana, algo que, infelizmente, não conseguiu ser atingido na altura.

Com a meta das 10 mil unidades produzidas, a Xiaomi mostra como está no bom caminho com o seu SU7. A marca tem ainda alguns desafios no que toca à produção, mas que certamente irá conseguir contornar na sua nova fábrica criada para tratar de toda a produção deste carro elétrico.