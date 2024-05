MONOCAB: “comboio” monocarril autónomo para recuperar linhas ferroviárias abandonadas

A ideia que hoje apresentamos poderia ser aproveitada também em Portugal. Segundo os dados, no nosso país, entre 1974 e 2022, cerca de mil quilómetros de linha férrea foram desativados. Apesar de algum deste ferro ter sido retirado, ou enterrado, muitas linhas estão no sítio, abandonadas. Este projeto alemão visa exatamente isso, recuperar linhas ferroviárias abandonadas, dando-lhes uma serventia através de um "comboio" monocarril autónomo.

Num mundo onde a sustentabilidade e a eficiência dos transportes são cada vez mais importantes, surge o MONOCAB OWL, um veículo monocarril compacto e autónomo concebido para reavivar linhas ferroviárias abandonadas e oferecer uma alternativa de transporte nas zonas rurais.

Este projeto inovador visa não só melhorar a mobilidade, mas também promover uma ligação mais harmoniosa entre o ambiente rural e as necessidades dos seus habitantes.

MONOCAB OWL: revitalizar linhas de caminho de ferro

As velhas linhas de caminho de ferro, testemunhas silenciosas da passagem do tempo, podem ganhar nova vida graças ao MONOCAB OWL. Este veículo foi concebido para servir um leque diversificado de utilizadores, incluindo famílias, estudantes, trabalhadores diários, idosos e turistas que procuram explorar zonas onde os transportes privados e os autocarros noturnos raramente chegam.

O design interior do MONOCAB OWL elimina barreiras físicas, facilitando o acesso de pessoas em cadeiras de rodas, carrinhos de bebé e bicicletas. O veículo aproveita as estradas existentes, procurando a integração com o meio ambiente sem a necessidade de construir novas infraestruturas.

Como funciona este "comboio" autónomo

O veículo é estabilizado por giroscópio, permitindo que duas unidades viajem em direções opostas sem interferência, graças ao seu design compacto. Tal como os táxis, o MONOCAB pode ser reservado através de uma aplicação móvel para viagens individuais, disponível 365 dias por ano.

Cada cabina, com portas que se elevam para cima, oferece espaço para cerca de quatro a seis pessoas. As grandes janelas garantem vistas panorâmicas e iluminação natural, enquanto os bancos rebatíveis e as mesas de bordo permitem aos passageiros trabalhar ou relaxar durante a viagem.

Contribuições e desenvolvimento

O projeto MONOCAB OWL é uma colaboração entre a Universidade de Tecnologia OWL, a Universidade de Ciências Aplicadas de Bielefeld e a Fraunhofer IOSB-INA. A prototipagem e os testes em Bielefeld durante o mês de setembro de 2023 sublinham o compromisso com a segurança, a fiabilidade e a viabilidade económica do sistema.

Para além de oferecer uma solução de transporte, o MONOCAB aborda a coesão social e a equidade na mobilidade rural. A sua abordagem não só prevê a reativação das infraestruturas existentes, como também integra este novo sistema com os serviços de transporte público já disponíveis, promovendo um modelo de transporte público personalizado e individualizado conhecido como IPNV.

Este sistema tem o potencial de transformar o panorama da mobilidade rural, oferecendo uma alternativa viável que respeita o ambiente e melhora a qualidade de vida dos seus utilizadores.

O MONOCAB OWL é mais do que um simples veículo; é uma visão do futuro da mobilidade nas zonas rurais. Com a sua abordagem inovadora e amiga do ambiente, este projeto promete não só reavivar caminhos-de-ferro esquecidos, mas também inspirar uma mudança significativa na forma como pensamos o transporte rural. O futuro dos transportes em zonas menos acessíveis parece brilhante, com o MONOCAB OWL a liderar o caminho para uma mobilidade mais inclusiva e sustentável.