Telescópio Webb ainda não deve ter encontrado vida num exoplaneta… ainda!

Notícias recentes apontam dizem que o Telescópio Espacial James Webb da NASA poderá ter encontrado "sinais de vida" num planeta distante. E, claro, tais sinais provocaram entusiasmo. Contudo, um novo estudo põe em causa esta descoberta, mas também descreve a forma como o telescópio poderá verificar a presença do gás que produz a vida.

Haverá vida no exoplaneta K2-18b?

O estudo da UC Riverside, publicado no Astrophysical Journal Letters, pode ser uma desilusão para os entusiastas de extraterrestres, mas não exclui a possibilidade de descoberta num futuro próximo.

Em 2023, houve relatos tentadores de uma bioassinatura de gás na atmosfera do planeta K2-18b, que parecia ter várias condições que tornariam a vida possível. Muitos exoplanetas, ou seja, planetas que orbitam outras estrelas, não são facilmente comparáveis à Terra. As suas temperaturas, atmosferas e climas tornam difícil imaginar vida do tipo terrestre neles.

No entanto, o K2-18b é um pouco diferente.

Este planeta recebe quase a mesma quantidade de radiação solar que a Terra. E se a atmosfera for removida como fator, K2-18b tem uma temperatura próxima da da Terra, o que também é uma situação ideal para encontrar vida.

Disse o cientista do projeto da UCR e autor do artigo, Shang-Min Tsai.

A atmosfera de K2-18b é principalmente hidrogénio, ao contrário da nossa atmosfera à base de azoto. Mas especula-se que K2-18b tenha oceanos de água, como a Terra. Isto faz de K2-18b um mundo potencialmente "Hycean", o que significa uma combinação de uma atmosfera de hidrogénio e oceanos de água.

No ano passado, uma equipa de Cambridge revelou metano e dióxido de carbono na atmosfera de K2-18b usando o JWST - outros elementos que poderiam apontar para sinais de vida.

O que foi a cereja no topo do bolo, em termos de procura de vida, é que no ano passado estes investigadores relataram uma tentativa de deteção de sulfureto de dimetilo, ou DMS, na atmosfera desse planeta, que é produzido pelo fitoplâncton oceânico na Terra.

Disse Tsai. O DMS é a principal fonte de enxofre transportado pelo ar no nosso planeta e pode desempenhar um papel na formação de nuvens.

Webb: Será possível detetar estes indícios a 120 anos-luz da Terra?

Uma vez que os dados do telescópio eram inconclusivos, os investigadores da UCR queriam perceber se o DMS se poderia acumular em quantidade suficiente para atingir níveis detetáveis em K2-18b, que fica a cerca de 120 anos-luz da Terra. Como em qualquer planeta tão distante, é impossível obter amostras físicas de químicos atmosféricos.

O sinal de DMS do telescópio Webb não era muito forte e só aparecia de determinadas formas quando se analisavam os dados. Queríamos saber se podíamos ter a certeza do que parecia ser uma pista sobre o DMS.

Disse Tsai.

Com base em modelos informáticos que têm em conta a física e a química do DMS, bem como a atmosfera à base de hidrogénio, os investigadores concluíram que é improvável que os dados mostrem a presença de DMS.

O sinal sobrepõe-se fortemente ao metano e pensamos que distinguir o DMS do metano está para além da capacidade deste instrumento.

Explicou o cientista do projeto da UCR.

No entanto, os investigadores acreditam que é possível que o DMS se acumule até atingir níveis detetáveis. Para que isso aconteça, o plâncton ou outra forma de vida teria de produzir 20 vezes mais DMS do que o existente na Terra.

Não será fácil conseguir detetar vida nos exoplanetas

Detetar vida em exoplanetas é uma tarefa difícil, dada a sua distância da Terra. Para encontrar DMS, o telescópio Webb teria de utilizar um instrumento mais capaz de detetar comprimentos de onda infravermelhos na atmosfera do que o utilizado no ano passado. Felizmente, o telescópio irá utilizar esse instrumento ainda este ano, revelando definitivamente se existe DMS em K2-18b.

As melhores bioassinaturas num exoplaneta podem diferir significativamente das que consideramos mais abundantes na Terra atualmente. Num planeta com uma atmosfera rica em hidrogénio, é mais provável que encontremos DMS produzido por vida em vez de oxigénio produzido por plantas e bactérias como na Terra.

Disse o astrobiólogo da UCR Eddie Schwieterman, um dos autores principais do estudo.

Dadas as complexidades da procura de sinais de vida em planetas longínquos, há quem se interrogue sobre as motivações dos investigadores.