O seu telemóvel pode dizer-lhe o quão embriagado está, segundo estudo

Investigadores da Stanford Medicine e da Universidade de Toronto criaram um processo que permite que os sensores e colunas dos smartphones determinem o grau de embriaguez de um utilizador, uma tecnologia que pode impedir os intoxicados de conduzir sob o efeito do álcool.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que, todos os anos, cerca de 3 milhões de mortes em todo o mundo são causadas pelo abuso do álcool. Isto corresponde a 5,3% de todas as mortes.

Previsão do álcool com uma taxa de precisão de 98 %

Alguns cientistas realizaram experiências que revelaram que as alterações nos padrões vocais dos sujeitos podiam ser utilizadas pelos dispositivos para prever com precisão a intoxicação alcoólica em 98 % das vezes.

Isto de acordo com um estudo efetuado com 18 participantes com idade igual ou superior a 21 anos. Para além de lhes ser dada uma dosagem de álcool baseada no peso, foi pedido aos participantes que realizassem aleatoriamente uma série de trava-línguas: um antes de beberem e outro de hora a hora depois de consumirem o álcool durante um período de sete horas.

Depois de lerem o trava-línguas em voz alta, os participantes foram instruídos a gravar as suas vozes num smartphone que estava colocado numa mesa situada a um metro e meio de distância. O teor de álcool no ar expirado foi também documentado pelos investigadores no início da experiência e, depois, de 30 em 30 minutos após a primeira bebida, durante um máximo de sete horas.

A exatidão do nosso modelo apanhou-me verdadeiramente de surpresa. Embora não sejamos pioneiros em destacar as mudanças nas características da fala durante a intoxicação alcoólica, acredito firmemente que a nossa precisão superior decorre da aplicação de avanços de ponta em processamento de sinal, análise acústica e aprendizagem automática.

Afirmou o investigador principal Brian Suffoletto, médico e professor associado de medicina de emergência em Stanford.

Intervenções na hora certa

De acordo com Suffoletto, o objetivo deste tipo de estudo é fornecer intervenções "just-in-time" para impedir lesões e mortes causadas por acidentes de viação ou outros acidentes relacionados com a intoxicação alcoólica. Explicou que a ferramenta de intervenção ideal para este tipo de incidentes seria simples de utilizar e facilmente acessível.

Dada a utilização generalizada de smartphones e colunas inteligentes, estes dispositivos são uma excelente opção para avisar os indivíduos quando estão a ficar demasiado embriagados e não devem conduzir ou podem mesmo necessitar de hospitalização.

Imaginem se tivéssemos uma ferramenta capaz de recolher passivamente dados de um indivíduo durante as suas rotinas diárias e procurar alterações que pudessem indicar um episódio de consumo de álcool para saber quando precisam de ajuda.

Disse Suffoletto.

O objetivo final dos investigadores é criar um sistema de intervenção que possa ajudar a salvar vidas e a prevenir lesões, tornando-o tão discreto que as pessoas estejam realmente dispostas a utilizá-lo.

O estudo foi publicado no Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

