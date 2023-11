Combustíveis: Gasolina e gasóleo vão baixar na próxima semana

Mais uma sexta-feira e mais uma previsão de valores para a gasolina e gasóleo. Segundo as previsões, há boas notícias para a próxima semana, com descidas acentuadas tanto na gasolina como no gasóleo. Saiba já os novos valores.

Combustíveis: Gasolina baixa 2,5 cêntimos e gasóleo 4,5 cêntimos por litro

O preço dos combustíveis (gasolina e gasóleo) mantém-se elevado. É verdade que tem havido algumas descidas, mas atestar um depósito continua a ser uma fatura pesada. Na próxima semana os combustíveis vão sofrer uma quebra de preço.

Segundo avança o Contas Poupança, o preço médio do gasóleo deverá descer 4,5 cêntimos por litro. Já no caso da gasolina simples 95, as previsões apontam para uma descida de 2,5 cêntimos por litro.

Caso se confirmem estas previsões, e usando como ponto de partida os preços médios divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) na última quinta-feira (9 de novembro) que já incluem os descontos praticados pelas gasolineiras, é possível fazer uma projeção do preço dos combustíveis para a próxima semana.

O preço médio do gasóleo simples deverá ficar ente 1,647 €/l e os 1,652 €/l enquanto o da gasolina simples 95 vai fixar-se nos 1,741 €/l.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online.