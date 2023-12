Combustíveis: descida de 15 cêntimos desde outubro! Onde é mais barato?

O preço dos combustíveis tem estado numa fase de descida. Esta semana os preços voltam a baixar para a gasolina e gasóleo e tal acontece já pela oitava semana consecutiva. Segundo as informações, os combustíveis já baixaram entre 13 e 15 cêntimos desde outubro.

“A evolução das cotações em euros aponta para uma descida do preço da gasolina 95 em 1 cêntimo por litro. Já o gasóleo vai ficar 2 cêntimos mais barato”, adiantou fonte do setor à Executive Digest.

Combustíveis: Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online.

De acordo com o mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia, Portugal tem a 9ª gasolina 95 mais cara da Europa, cerca de 4,2 cêntimos abaixo da média europeia e 8,5 cêntimos mais cara do que em Espanha. Desde janeiro que o preço do gasóleo desceu 5,8 cêntimos, enquanto o da gasolina baixou 2,8 cêntimos.

No site indicado também é possível ver os preços médios diários. Os preços médios diários são apurados com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros. Para maior detalhe, consultar o Portal www.dgeg.gov.pt em Estatística >> Energia >> Preços de Energia >> Preços de combustíveis em Portugal Continental - ver aqui.