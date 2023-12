NIO confirma que vai lançar elétrico na Europa por menos de 30 mil euros

A chinesa NIO já havia prometido, à Europa, carros elétricos mais baratos. A previsão apontava-o, mas, agora, foi confirmado que teremos um modelo assinado pela sua submarca, em 2025.

Há cerca de um ano, a NIO lançava a sua nova marca, no sentido de dar nome ao futuro, com carros elétricos abaixo dos 30 mil euros. Agora, conforme adiantado pela Reuters, a startup confirmou que vai lançar a sua Firefly na Europa em 2025.

A novidade surgiu, há uns meses, enquanto possibilidade. Contudo, agora, foi confirmada pelos responsáveis da NIO.

A nova marca chegará à Europa com uma gama de carros elétricos mais pequenos e mais baratos do que os da NIO, por forma a tornar os modelos eletrificados acessíveis. Conforme já havíamos visto, a sua estratégia de expansão será oposta à da NIO, centrando-se em mercados como Espanha, Itália e França.

O objetivo da NIO, com a Firefly a aterrar na Europa, é conquistar quota de mercado a grupos como Stellantis ou Volkswagen, lançando um modelo no segmento do Volkswagen Polo ou do Opel Corsa, que chegará à Europa com um preço inferior a 30mil euros.

Ainda não existem detalhes sobre o veículo, mas sabe-se que terá sistemas de condução autónoma menos avançados do que a empresa-mãe e que será produzido na China.

Este passo a ser dado na Europa será importante para a NIO, pois têm sido conhecidos resultados pouco favoráveis. Tanto que a fabricante chinesa já procurou, inclusive, financiamento através de parceiros, como a Geely e a Changan, para a expansão da sua rede de estações de troca de baterias.