Smart Cities: Governo lança estratégia! Investimento de 60 milhões

As Smart Cities, ou cidades inteligentes (em português), referem-se a áreas urbanas que utilizam tecnologia e soluções baseadas em dados para melhorar a qualidade de vida dos residentes. O Governo vai apresentar a primeira Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes. O investimento será de 60 milhões.

Smart Cities: Investimento via Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)...

As Smart Cities fazem uso de diversas tecnologias de informação e comunicação (TIC) para integrar e otimizar áreas-chave, como transporte, energia, saúde, segurança pública, entre outras. Destaque para alguns componentes e características associados às cidades inteligentes: IoT (Internet das Coisas), Análise de Dados, Conectividade, Governança Digita, etc.

Relativamente à estratégia do Governo, segundo comunicado do Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, trata-se de um investimento de 60 milhões no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A relevância da apresentação da primeira Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes reflete-se num conjunto de orientações para acelerar a transformação dos municípios e posicionar Portugal como uma nação digital. Esta estratégia procura contribuir para uma tomada de decisão pública mais fundamentada, baseada em evidências e alavancar uma gestão ainda mais inteligente de recursos essenciais dos territórios No seu desenho e construção colaborativa, participaram ativamente autarquias, comissões de coordenação e desenvolvimento regional, comunidades intermunicipais, e várias entidades, incluindo empresas das áreas das tecnologias e das telecomunicações, instituições de ensino superior e organismos integrados no sistema nacional de ciência e tecnologia

Segundo refere o comunicado, esta estratégia vem impulsionar a implementação de...

16 iniciativas estratégicas e 31 recomendações locais que, através de soluções tecnológicas, permitem antecipar, gerir e planear as necessidades dos territórios, abrangendo áreas urbanas e rurais, num compromisso com a promoção da igualdade territorial

A estratégia nacional vem ter impacto em vários domínios, dos quais se destacam a governança, sociedade, mobilidade, qualidade de vida, ambiente e economia. As várias ações que vão contemplar esta estratégia vão concentrar-se na gestão inteligente de recursos essenciais como água ou energia.