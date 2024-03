PS5 Pro será três vezes mais potente e suportará jogos em 8K

Os rumores sobre a próxima consola da Sony não param e recentemente foram divulgadas especificações que a colocam muito à frente da versão atual. Se as especificações estiverem corretas, a PS5 Pro terá três vezes mais potência gráfica do que a PS5 e suportará jogos em modo de desempenho com resolução de 8K.

De acordo com Tom Henderson, um leaker de assuntos sobre a PlayStation, a PS5 Pro poderia ser lançada no final de 2024. Henderson confirmou uma fuga de informação partilhada pelo canal Morre's Law is Dead no YouTube e revelou algumas das especificações da consola. A informação provém de um portal de programadores da PlayStation.

De acordo com os dados, a PS5 Pro virá com uma GPU com recursos de aprendizagem automática e até 33,5 teraflops (FLoating-point Operations Per Second) de desempenho gráfico. Este valor garante um desempenho de renderização 45 % mais rápido do que o que vemos na PS5. A placa gráfica da PS5 Pro também ofereceria um desempenho de ray tracing três a quatro vezes mais rápido do que a consola atual.

A lista de especificações divulgada no YouTube e partilhada por Henderson fala de um novo escalonamento baseado na aprendizagem automática. A PS5 Pro utilizaria a PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), que garante a melhor qualidade de imagem possível. O portal do programador menciona que a PSSR supera a FSR 2 com gráficos que respeitam a cor e a renderização visual.

O Smart scaling é um tema de interesse entre os utilizadores e os criadores de jogos. A sua presença na consola garantiria uma melhoria do desempenho, uma vez que seria possível atingir 60 fotogramas por segundo estáveis quando se joga em 4K.

As fugas de informação sobre a PS5 Pro têm vindo a aumentar

Os documentos técnicos revelados confirmam as intenções da Sony de desenvolver uma GPU mais potente que proporcione taxas de fotogramas estáveis. Para além da GPU, a PS5 Pro contará com um processador AMD de oito núcleos com arquitetura Zen 2. A principal diferença é que este chip foi desenvolvido com o processo de 4 nanómetros, o que o torna mais eficiente do que o encontrado nas consolas atuais. A memória mantém-se nos 16GB de RAM GDDR6.

Uma consola com estas especificações dificilmente sustentaria o preço da atual. Ao contrário da geração anterior, a Sony não conseguiu reduzir o custo de fabrico da sua primeira atualização. Alguns analistas estimam que a PS5 Pro será vendida por 599 dólares, no entanto, outros acreditam que o preço variará entre 799 e 999 dólares.

