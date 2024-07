Prime Day da Amazon fez explodir vendas online. EUA gastaram $14,2 mil milhões em 48h

Com uma série de oportunidades disponíveis, os Prime Day da Amazon são uma loucura, especialmente nos Estados Unidos da América (EUA), onde os consumidores aproveitam verdadeiramente os descontos disponíveis. Este ano, as 48 horas de deals fizeram explodir as vendas online para um recorde de 14,2 mil milhões de dólares.

De acordo com a Adobe Analytics, os gastos online aumentaram 11% relativamente ao ano passado para 14,2 mil milhões de dólares, durante o evento Prime Day da Amazon, nos EUA, superando as estimativas e estabelecendo um recorde.

A Adobe acompanha as transações não apenas na Amazon, mas também numa vasta gama de sites de retalho dos EUA, e previu que os compradores norte-americanos gastariam 14 mil milhões de dólares online, durante as 48 horas do evento Prime Day da Amazon.

O evento, que decorreu entre terça e quarta-feira, tornou-se um grande impulsionador de receitas para outros retalhistas, que realizam muitas vezes vendas concorrentes programadas para os dias definidos pela Amazon.

EUA gastaram milhares de milhões de dólares online em dois dias

Conforme partilhado pela Adobe, a participação dos norte-americanos nesta maratona de descontos foi impulsionada pelas compras de regresso às aulas e por um "aparente ciclo de atualização de produtos", uma vez que os consumidores procuraram adquirir novos tablets, televisores e colunas Bluetooth em massa.

Esta tendência representa uma mudança em relação ao ano passado, quando os compradores, apertados pela inflação, usaram o evento dedicado às promoções para se abastecerem de bens essenciais para o lar, como produtos básicos para a despensa e material de escritório.

Na quinta-feira, a Amazon revelou que teve uma receita "recorde" nos Prime Day, embora não tenha divulgado o total de vendas feitas no evento.

Não entrando em detalhes sobre os valores, a empresa elogiou, contudo, o seu assistente de compras, o Rufus. Este utiliza Inteligência Artificial generativa para sugerir produtos e atualizar encomendas.

Segundo a Amazon, que disponibilizou a ferramenta na semana passada a todos os utilizadores dos EUA, depois de a ter testado com um grupo restrito de compradores, esta "ajudou milhões" de utilizadores a navegar no site.

Os compradores adquiriram menos artigos de grande valor do que nos anos anteriores e menos participantes fizeram várias encomendas durante os saldos, o que indica uma mudança para compras mais conscientes e uma preferência por poupar em vez de esbanjar.

Explicou Amanda Schoenbauer, analista da Numerator, num comunicado.

A mesma empresa, que monitorizou as compras em mais de 35.500 agregados familiares, afirmou que os compradores gastaram mais por encomenda este ano, com uma média de encomendas de 57,97 dólares, acima dos 54,05 dólares registados no evento do ano passado.

Relativamente aos produtos, os clientes adquiriram sticks Fire TV da marca Amazon, batidos de proteínas Premier e pacotes de Liquid IV, enquanto os artigos para o lar e os artigos essenciais para o lar, bem como o vestuário e o calçado, estiveram entre as principais categorias.