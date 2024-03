Nvidia pode fabricar menos gráficas de jogos para se dedicar mais à IA

Atualmente as notícias tecnológicas giram muito à volta da Inteligência Artificial e o facto é que realmente esse conceito está a mudar aos poucos o mundo tal como o conhecemos. E de acordo com os últimos rumores, a Nvidia poderá mesmo começar a fabricar menos placas gráficas dedicadas aos jogos para se focar sobretudo nos chips para IA.

Teremos menos placas gráficas da Nvidia para jogos?

Já aqui falámos por diversas vezes que a Nvidia, que é atualmente a marca líder ao nível do fabrico de placas gráficas, está cada vez mais focada no segmento da Inteligência Artificial. Para além da apresentação e lançamento de chips poderosos dedicados a esta tecnologia, as contas dos resultados financeiros da empresa de Jenson Huang mostram que esta é claramente uma aposta ganha, contribuindo para um crescimento muito significativo dos cofres da empresa verde.

No entanto, esta tendência poderá trazer consequências para os jogadores, especialmente para aqueles que preferem ter os chips gráficos da Nvidia nas suas máquinas. De acordo com os últimos rumores vindos de fontes da Coreia do Sul, a Nvidia pode reduzir o fabrico das suas placas gráficas para o segmento gaming, de forma a focar-se cada vez mais na Inteligência Artificial.

Os detalhes dos rumores indicam que a empresa já notificou mesmo alguns dos seus parceiros sobre esta sua intenção e é referido que o fabrico de chips gráficos para jogos pode mesmo ser reduzido drasticamente.

Para já, as informações ainda não são oficiais e também não mencionam nenhum modelo em concreto. Portanto, esta redução poderá afetar todas as gamas ou alguma em concreto. Por outro lado há quem acredite que a redução possa mesmo já afetar a próxima linha das GeForce RTX 50, que deverá chegar no segundo semestre deste ano.

Bem sabemos que o mercado da IA é, para já, mais lucrativo para a Nvidia, mas caso se confirmem estes rumores, certamente que haverá muito descontentamento por parte dos jogadores em todo o mundo, especialmente daqueles que são fiéis à Nvidia. Resta também saber ao certo se esta redução poderá provocar um aumento de preços nos chips gráficos disponibilizados no mercado, uma vez que diminiu a oferta dos mesmos. Para já, um fabricante que preferiu o anonimato adiantou que o objetivo da empresa passa 'apenas' pela redução no volume de produção dos equipamentos, não estando previsto nenhum aumento de preço dos mesmos.