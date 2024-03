Renault 4 elétrico já foi visto novamente em testes

A Renault, neste ano de 2024, tem uma lista de novidades elétricas que irá seguramente fazer a diferença no setor automóvel. Já vimos o Renault 5 E-Tech, está a chegar Scenic E-Tech e outros já se perfilam para rechear este mercado. Um exemplo é o icónico nome Renault 4. Sim, agora totalmente novo e com "pilhas" nas rodas!

Depois do 5... vem o 4

O novo Renault 4 E-Tech Electric foi avistado em novos testes, proporcionando um olhar mais próximo ao menor dos SUV elétricos da marca do Losango. Este será o SUV mais pequeno da marca francesa e foi fotografado "à socapa".

A Renault está mais do que disposta a conquistar o mercado dos carros elétricos menores. A marca gaulesa já apresentou o novo Renault 5 e confirmou a chegada de uma variante crossover que estreará no Salão de Paris, no início do próximo outono. Esta função será ocupada pelo inovador Renault 4, que, como o seu antecessor, é uma reinterpretação moderna do modelo dos anos 60 a 90.

Um modelo que foi fabricado em Valladolid, e cuja nova iteração foi vista já em testes, a voar sobre lagos gelados convertidos em pistas no norte da Suécia.

Um local restrito aos curiosos e fotógrafos do meio, as imagens dão conta de um protótipo muito interessante da nova "quatro ele" elétrica, onde se pode "ver" alguns bons detalhes.

Com as rodas colocadas rente aos arcos das rodas, o novo elétrico da Renault oferece uma visão mais ampla, destacando-se os protetores de plástico preto típicos de SUVs nestes painéis. A 4L da nova geração possui rodas de liga leve de 17 polegadas. As proporções deixam claro que este pequeno SUV elétrico será maior que o recém-lançado Renault 5, estando também posicionado um degrau acima na gama.

Tração integral no novo Renault 4 elétrico sem o selo Alpine

A fabricante francesa oferecerá quatro níveis de acabamento neste Renault 4 elétrico, partilhando o mesmo motor elétrico estreado a bordo do R5, mas com a grande diferença de que não terá a versão de entrada de 70 kW ou 95 CV. No entanto, a marca francesa considera a possibilidade de instalar um motor elétrico no eixo traseiro, transformando o R4 num pequeno SUV elétrico com tração integral e um extra de potência que ultrapassará os 150 CV, já que para este modelo não está prevista uma versão Alpine, por enquanto.

As baterias de 41 e 52 kWh serão as mesmas, com autonomia de até 400 quilómetros. Esta máquina irá aparecer no mercado em meados de 2025.

