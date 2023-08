Calor extremo está a aumentar o preço da gasolina?

São várias as notícias sobre o calor extremo em diversos países. Portugal tem "escapado" a essa vaga de calor, apesar de os últimos dias estarem bastante quentes. E será que há alguma relação entre o calor extremo e o aumento dos preços da gasolina?

Com o calor as refinarias funcionam abaixo da capacidade máxima

Os preços dos combustíveis têm vindo a aumentar significativamente nas últimas semanas. Aparentemente este aumento está relacionado com as matérias-primas, mas segundo a CNN Portugal, tal como os seres humanos, também as refinarias não conseguem lidar com temperaturas persistentemente sufocantes. Quando as temperaturas atingem os 40 ou mesmo 44 graus Celsius, estas complexas instalações não conseguem produzir toda o combustível que os consumidores querem ou precisam.

Tom Kloza, presidente do Serviço de Informação sobre os Preços do Petróleo, nos EUA, referiu que...

As refinarias avariam com o calor extremo. É como fazer funcionar um motor a temperaturas muito altas durante muito tempo

Kloza referiu também que a maioria das refinarias que gostariam de funcionar a 100% da capacidade só conseguem funcionar a 85% quando estão 40 graus lá fora.

Assim, com o calor a ter impactos significativos nas refinarias e a causar interrupções, os preços nas bombas tendem a disparar. De relembrar que a média em Portugal da gasolina simples subiu 16 cêntimos só no último mês, para 1,823 euros por litro, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia. No gasóleo, a subida no mesmo período foi de 19 cêntimos, para 1,688 euros por litro. Apesar do efeito calor, os preços do petróleo continuam a ser o principal fator do aumento dos preços dos combustíveis.