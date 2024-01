IMT Online: número recorde de pedidos de carta de condução

A carta de condução é o documento que atesta, em Portugal, a aptidão de um cidadão para conduzir veículos a motor na via pública. Em 2023 foi registado um número recorde de pedidos online de carta de condução.

O IMT Online registou, em 2023, o maior número de pedidos relativos a cartas de condução desde o lançamento do portal. Os pedidos de revalidação, substituição ou emissão de duplicado estão disponíveis online desde 2017 e são os mais requisitados através do IMT Online, que registou no ano passado um total de 345.877 pedidos relacionados com a carta de condução.

O IMTonline disponibiliza atualmente vários serviços relacionados com as áreas de condutores, transportes e veículos, entre os quais se destacam:

Condutores - revalidação, substituição e pedido de 2ª via da carta de condução;

- revalidação, substituição e pedido de 2ª via da carta de condução; Transportes - emissão e renovação de cartão tacográfico de condutor, emissão de certificado de motorista de táxi CMT e a emissão de certificado de motorista TVDE;

- emissão e renovação de cartão tacográfico de condutor, emissão de certificado de motorista de táxi CMT e a emissão de certificado de motorista TVDE; Veículos - pedido de 2.ª Via do Certificado de Matrícula/Documento Único Automóvel, pedidos de certidões referentes a veículos e pedidos de alterações de características técnicas.

Desde o lançamento do IMT Online, em 2017, foram registados um total de 1.376.762 pedidos relativos a cartas de condução, 23.327 pedidos de cartão de estacionamento para pessoas com deficiência condicionadas na sua mobilidade, 76.794 pedidos de 2.ª via de certificado de matrícula e também 37.662 pedidos de alteração de cor de veículos, entre outros. Em setembro de 2019, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) digitalizou ainda o pedido de cartão tacográfico de condutor que, até ao final de 2023, registou um total de 93.260 pedidos.

Os serviços efetuados através do portal www.imtonline.pt beneficiam de um desconto de 10%.