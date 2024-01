2024 prevê-se penoso para a indústria dos videojogos

Não foi caso único, mas a pandemia impactou a indústria dos videojogos. Segundo os executivos das empresas do setor, este ano ainda será penoso.

Em 2023, muitas empresas dedicadas aos videojogos concretizaram despedimentos em massa, num processo de reestruturação interna. Segundo apurado pela GamesIndustry, 2024 deverá ser um ano ainda mais complicado para os estúdios de videojogos.

No ano passado, cerca de 10.500 funcionários do setor dos videojogos perderam o emprego. Contudo, a estatística de 2024 é ainda mais preocupante. Afinal, até agora, em 2024, já cerca de 3000 pessoas foram demitidas.

A mesma fonte, que entrevistou vários líderes, recolheu o testemunho do CEO de uma empresa do setor, que preferiu manter-se anónimo. Segundo ele, 2024 será um ano muito difícil para os trabalhadores da indústria, na medida em que vários estúdios poderão, inclusivamente, fechar.

Este cenário não afetará apenas os programadores de videojogos, mas também os funcionários de outras áreas, como marketing, distribuição, entre outras.

Na sua perspetiva, isto acontecerá, porque a situação financeira das empresas não é saudável. Por terem um modelo de negócio pouco rentável, as receitas que um videojogo pode gerar não cobrem as despesas do seu desenvolvimento.

Se 2023 foi o ano dos layoffs, 2024 será o ano dos fechos. Não apenas programadores, mas editores, media, empresas de serviços… Existem demasiados negócios não lucrativos nos videojogos. Esperamos mais dois anos de sofrimento.

Apesar do impulso de vendas que a pandemia representou, o desenvolvimento de novos títulos viu-se impactado. Assim sendo, após esse período de emergência sanitária, as empresas não conseguiram lançar videojogos e, por conseguinte, não mantiveram os seus negócios saudáveis.

Chegado 2024, a situação não se avizinha positiva.