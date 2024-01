YouTuber MrBeast gerou 263 mil dólares com um vídeo num teste aos pagamentos do X

MrBeast, um youtuber americano conhecido em todo o mundo, ganhou mais de 263.000 dólares em receitas de publicidade com a publicação do seu último vídeo no X, mas o ícone do YouTube diz que acha que este número é "um pouco de fachada".

Os anunciantes viram a atenção que estava a receber e compraram anúncios no meu vídeo (penso eu) e, por isso, a minha receita por visualização é provavelmente mais elevada do que a que se vê.

Disse MrBeast num post publicado no X.

Desde que assumiu o controlo do Twitter (agora X), Elon Musk tem tentado atrair os criadores de conteúdos para a plataforma com novas formas de ganhar dinheiro, como ganhar uma parte das receitas publicitárias das suas publicações.

E talvez a melhor coisa que Musk poderia fazer para que os criadores levassem a plataforma a sério seria agradar a megastar da Internet MrBeast, que tem mais subscritores do que qualquer outro indivíduo no YouTube.

Felizmente para Musk, MrBeast é seu fã

Quando Musk pediu ao criador de 25 anos para publicar os seus vídeos no X, ele respondeu...

Os meus vídeos custam milhões a fazer e mesmo que conseguissem mil milhões de visualizações no X não financiariam nem uma fração... No entanto, estou disposto a testar coisas assim que a monetização estiver realmente a funcionar!

Aparentemente, a monetização está "mesmo a funcionar" agora, porque MrBeast publicou um vídeo de 16 minutos na semana passada, e disse que estava "curioso para saber quanto é que um vídeo no X iria gerar de receitas de publicidade".

Passada uma semana, o youtuber partilhou uma captura de ecrã que mostrava que o vídeo tinha obtido mais de 156 milhões de impressões, 5 milhões de interações e mais de 263 mil dólares em receitas de publicidade.

No entanto, ao longo do teste de MrBeast, alguns utilizadores mostraram-se preocupados com o facto de o vídeo estar a ser tratado pelo X como se fosse um anúncio, o que poderia prejudicar o envolvimento. Talvez seja isso que o YouTuber quer dizer quando chama ao seu sucesso de monetização "uma fachada".

