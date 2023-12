Espreite o mapa dos videojogos mais populares de 2023!

Analisando os dados do Google Trends na categoria Computadores e Videojogos, foi comparada a popularidade dos principais videojogos de 2023 em 40 países, nos últimos 12 meses. Espreite o mapa e a tabela!

Com milhares de novos títulos lançados todos os anos, a indústria dos jogos evoluiu de uma mera forma de entretenimento para um fenómeno cultural, ultrapassando fronteiras, promovendo comunidades e cativando milhões de pessoas em todo o mundo.

Agora que os vencedores do The Game Awards 2023 foram anunciados oficialmente, podemos dizer com certeza: de lançamentos recordes a tecnologias inovadoras, 2023 ficará na história como um ano de grande sucesso para videojogos.

Escreveu a Bonus Insider, num comunicado.

Em 2023, prevê-se que o mercado global de jogos atinja uma receita de 249,60 mil milhões de dólares. Em comparação, estima-se que a indústria do cinema global atinja uma receita de 152,17 mil milhões de dólares, e a indústria musical global ultrapasse os 65 mil milhões de dólares.

Foram analisados volumes de pesquisa de um total de 15 videojogos, todos lançados em 2023, na categoria Computador e Videojogos, de 7 de dezembro de 2022 a 7 de dezembro de 2023, no Google Trends, e identificados os títulos mais populares em 40 países. As descobertas foram dispostas num mapa:

Será que os videojogos mais populares são também muito pesquisados, no geral?

Para responder a esta questão, foram verificadas as listas de classificação, para 2023, do Metacritic e do OpenCritic. Os resultados foram compilados na seguinte tabela: