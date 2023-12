Não, não é uma história de Natal. E sim, é verdade que um Tesla Model Y foi visto a transportar um semirreboque no Texas, esta semana. Embora a visão do SUV elétrico a puxar o grande reboque tenha atraído muita atenção, talvez nunca venhamos a saber a história completa por detrás dele, depois de ter sido encontrado abandonado sem que o condutor fosse encontrado.

Tesla Model Y pode rebocar um semirreboque de 10 toneladas?

De acordo com a Tesla, o Model Y tem uma capacidade de reboque de 1600 kg. O que nos parece suficiente para puxar um atrelado de campismo de bom tamanho ou um pequeno barco. Quem já usou esta capacidade do elétrico da Tesla diz que o carro tem muita força e que rebocar estes pequenos objetos é coisa simples para o Y.

Isto sugere que o carro tem potência suficiente para transportar cargas muito superiores à sua capacidade nominal. No entanto, existem obviamente outros constrangimentos que o limitam a 1,6 toneladas, como a capacidade dos travões para parar uma carga tão pesada.

Depois, há o impacto na autonomia dos veículos elétricos, que pode ser reduzida drasticamente quanto mais pesado for o reboque. Aparentemente, tudo isto não foi motivo de preocupação para um condutor do Model Y, que ligou um semirreboque de grandes dimensões ao SUV elétrico esta semana em Harlingen, no Texas.

Vários vídeos foram partilhados nas redes sociais, mostrando que não teve qualquer problema em puxar o enorme reboque. Também foi visto em vários locais diferentes, o que sugere que não se tratou apenas de uma viagem curta pelo quarteirão.

No entanto, a viagem acabou por terminar no parque de estacionamento de uma estação de serviço, onde tanto o Modelo Y como o atrelado foram abandonados pelo condutor, de acordo com a Capital Towing, a empresa chamada para os rebocar.

Quando contactados por alguns meios de comunicação, um funcionário da empresa de reboques disse que tanto o Modelo Y como o reboque estão agora no seu parque e que é pouco provável que sejam recolhidos, tendo em conta o custo para os recuperar. Portanto, se estiver à procura de um Modelo Y barato (com alguns danos) e de um semirreboque, provavelmente conseguirá obtê-los com desconto.

Quanto ao condutor, é provável que nunca se apresente, mas seria interessante saber a história por trás desta loucura de puxar um semirreboque com um Tesla Model Y.