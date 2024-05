UE precisa de 8x mais pontos de carga por ano até 2030 para cumprir objetivos

A escassez de pontos de carga é conhecida, pelas críticas tecidas relativamente à mobilidade elétrica. Porém, um novo relatório europeu aponta uma conclusão mais inquietante: a União Europeia (UE) precisa de oito vezes mais pontos de carregamento por ano até 2030 para cumprir objetivos de redução de CO2.

Um novo relatório da Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) revela um fosso alarmante entre a atual disponibilidade de pontos de carregamento públicos para automóveis elétricos na UE e o que será necessário, de facto, para cumprir os objetivos de redução de CO2.

Apesar do abrandamento da procura por veículos elétricos, as vendas cresceram três vezes mais depressa do que a instalação de pontos de carregamento entre 2017 e 2023.

Assim sendo, conforme as estimativas da indústria, no futuro, a UE precisa de oito vezes mais pontos de carga por ano até 2030.

Precisamos da adoção em massa de automóveis elétricos em todos os países da UE para atingir os ambiciosos objetivos de redução de CO2 da Europa. Isto não acontecerá sem uma disponibilidade generalizada de infraestruturas públicas de carregamento em toda a região.

Partilhou Sigrid de Vries, diretora-geral da ACEA, admitindo estarem "muito preocupados com o facto de a implantação das infraestruturas não ter acompanhado o ritmo das vendas de automóveis elétricos a bateria nos últimos anos".

Mais do que isso, a executiva revelou que o vulgarmente chamado défice de infraestruturas "corre o risco de aumentar no futuro; muito mais do que as estimativas da Comissão Europeia".

Disponibilidade de pontos de carga para elétricos na UE tem de crescer

Conforme partilhado pela ACEA, no ano passado, foram instalados pouco mais de 150.000 pontos de carregamento públicos em toda a UE (menos de 3000 por semana, em média), atingindo um total de mais de 630.000.

Pelas contas da Comissão Europeia, deverão ser instalados 3,5 milhões de pontos de carga até 2030. Para atingir este objetivo, seria necessário instalar cerca de 410.000 pontos de carregamento públicos por ano (ou quase 8000 por semana) - quase três vezes a taxa de instalação anual mais recente.

Por sua vez, a ACEA prevê que serão necessários 8,8 milhões de pontos de carregamento até 2030. Para isto, seria necessário instalar 1,2 milhões de pontos de carregamento por ano (ou mais de 22.000 por semana) - oito vezes a taxa de instalação anual mais recente.

A executiva da associação europeia alertou que "os investimentos em infraestruturas públicas de carregamento devem ser urgentemente aumentados, se quisermos colmatar o défice de infraestruturas e cumprir os objetivos climáticos".