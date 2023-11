De Genebra até Doha: duas carrinhas elétricas viajaram 8 mil quilómetros

Duas carrinhas elétricas viajaram de Genebra até Doha. Os oito mil quilómetros serviram para assinalar a edição local do Salão Internacional do Automóvel de Genebra organizada pelo Qatar.

A primeira edição do Salão Internacional do Automóvel teve lugar, em Genebra, em 1905. Depois de muitos anos, a exposição internacional chegou, este ano, ao Qatar.

Para nós, foi ótimo ter um parceiro global, uma marca global com experiência. A parceria com Genebra foi uma escolha muito inteligente. O evento no Qatar foi semelhante ao original, em termos de aparência, sensação e profissionalismo.

Partilhou Berthold Trenkel, diretor de operações do turismo do Qatar.

A diferença, este ano, residiu no destaque dado àqueles que são os modelos do momento, foco de (quase) todas as atenções: os carros elétricos. Aliás, ano após ano, estão a tornar-se uma presença notável nos salões automóveis de todo o mundo.

34 dias, de Genebra a Doha, a bordo de um carro elétrico

Pela primeira vez, e para assinalar o evento, duas carrinhas elétricas percorreram doze países e oito mil quilómetros, de Genebra até Doha, numa viagem pioneira de 34 dias.

Houve muitos desafios, muitos problemas a ultrapassar. Foi uma viagem cheia de emoções, de entusiasmo, conhecemos pessoas fantásticas, vimos paisagens extraordinárias. Foi uma viagem intensa e, de certa forma, provavelmente única na vida.

Contou Frank M. Rinderknecht, diretor da Rinspeed AG, acrescentando que está na altura de fazer a passagem das energias fósseis para as energias renováveis.

Afinal, "a mudança ao nível do nosso pensamento já é um grande passo em direção a esse objetivo", pois "não se trata apenas de consumir mais um produto, mas de transformá-lo numa indústria circular".

Conforme adiantado pela Euronews, o Salão Internacional do Automóvel de Genebra deverá regressar a Doha, a cada dois anos, a par do Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1, no Circuito Internacional de Lusail.