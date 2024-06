Quanto custa carregar um carro elétrico na Europa? Saiba em que países é mais caro

As vendas de carros elétricos estão a abrandar em vários países da Europa. Alguns mercados estão a cair 15 e 10 por cento, até abril, enquanto outros conseguiram contrariar a tendência. As causas são várias e uma foi agora avaliada: custos dos carregamentos nas residências.

O custo dos carregamentos na Europa

Um fator que afasta os consumidores europeus é o custo do carregamento dos carros elétricos em casa, com os preços a diferirem significativamente entre países, dependendo do modelo do carro, do local de carregamento e do método de carregamento.

De acordo com uma investigação da Switcher Car Insurance, a Alemanha é o país mais caro para carregar carros elétricos em casa, custando 23,57 euros para um carregamento completo em casa. Por 7,06 euros conseguem obter a energia necessária para percorrer 100 km.

Carregar carros elétricos é caro?

Em 2023, mais de 10.000 novos elétricos foram registados na Irlanda, mas as vendas são mais lentas este ano. Subsídios para compra, incentivos fiscais e subvenções incentivam a adoção de carros elétricos no país. A Irlanda é o segundo país mais caro para carregar um carro elétrico, custando 22,25 euros para uma carga completa em casa e 6,66 euros por 100 km.

Ao contrário dos seus pares europeus, o aumento das vendas de viaturas elétricas na Bélgica continua em 2024, com um aumento de 48%, para mais de 40.400 até abril. No entanto, a Bélgica continua a ser o terceiro país europeu mais caro para carregar os carros elétricos, com um carregamento doméstico completo a custar 22,15 euros e 6,63 euros por 100 km.

Portugal também está presente nesta lista

Portugal também consta desta lista e tem uma posição muito próxima do meio da tabela. No caso do nosso país temos um custo de 13,48 euros para um carregamento completo e 4,04 euros para fazer um percurso de 100 km. O custo de kWh é de 0,230 euros.

No outro extremo da escala, a Turquia é o país europeu mais barato para carregar carros elétricos. Ali custa apenas 3,30 euros para um carregamento doméstico e 0,99 euros para 100 km. O segundo mais barato é o Kosovo, com 4,39 euros para uma carga completa em casa e 1,31 euros para 100 km.