Novo BYD DOLPHIN disponível em Portugal! Quais os preços?

O BYD DOLPHIN, o ágil e versátil hatchbak 100% elétrico da BYD chegou recentemente a Portugal. Encontra-se disponível no mercado português em quatro versões: Active, Boost, Comfort e Design. Saiba quais os valores.

O BYD DOLPHIN, que aposta numa condução ecológica, segura, eficiente e prática, torna a mobilidade elétrica de alta tecnologia acessível a mais consumidores, graças, ainda, ao equipamento premium de série e à autonomia 100% elétrica de até 427 km (ciclo combinado WLTP), dependendo da versão. O modelo oferece uma autonomia 100% elétrica de até 427 km (ciclo combinado WLTP), dependendo da versão.

Este novo modelo tem 4290 mm de comprimento, 1770 mm de largura, 2700 mm de distância e uma bagageira com 345 litros de capacidade.

As versões Active e Boost têm uma bateria LFP de 44,9 kWh que pode ser associada a um motor com 70 kW (95 cv) e 130 kW (176 cv), respetivamente. A versão Active tem autonomia para 340 km e a Boost 310 km.

O modelo da BYD DOLPHIN apresenta, ainda, um conjunto de pormenores diferenciadores, destacando-se, por exemplo, os puxadores das portas e as luzes dianteiras inspiradas no mergulho do golfinho no mar e o teto panorâmico que cria um ambiente de condução imersivo. O novo BYD DOLPHIN distingue-se, igualmente, pelo amplo espaço de organização no interior e pela tecnologia avançada presente em todas as versões, como o Vehicle to Load (V2L), que permite o carregamento de dispositivos externos, como colunas de som e luzes.

A campanha de lançamento do modelo, atualmente em vigor até ao dia 30 de novembro, conta com a oferta de +2.000€ na retoma da viatura.

Este modelo é um dos quatro finalistas na corrida pelos prémios AUTOBEST 2024.

Relativamente a preços, a versão Active do BYD DOLPHIN está disponível a partir de 29.990 euros. A versão Boost custa desde 30.690 euros e as versões Comfort e Design podem ser adquiridas, respetivamente, desde 35.690 e 37.690 euros.

A BYD, o fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias e baterias elétricas, atingiu recentemente a produção de 5 milhões de viaturas elétricas (EV e PHEV), tornando-se o primeiro fabricante de automóveis do mundo a atingir este impressionante marco.