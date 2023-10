Calma… não é uma encomenda do futuro. É só o novo conceito de carrinha elétrica da Toyota

Os concept das fabricantes de automóveis dão-nos uma ideia de como vão ser as nossas estradas no futuro e, de facto, elas não poupam nos elementos. A Toyota, por exemplo, apresentou aquilo que parece um contentor de carga... Ora veja!

Por aqui, já vimos muitas coisas e, mesmo assim, ainda ficamos surpreendidos com aquilo que as marcas nos fazem chegar.

Os concept servem para isso mesmo, propostas arrojadas, diferentes, que fujam àquilo a que estamos habituados.

A Toyota anotou o recado, e foi a um filme de ficção científica buscar a carrinha elétrica Kayoibako. A fabricante apresentou este modelo como parte da preparação para o Salão da Mobilidade do Japão.

Se parece um contentor de carga? Parece. Se parece um objeto qualquer deixado por não-terráqueos? Também. No entanto, segundo a Toyota, a Kayoibako funcionará como um veículo comercial e pessoal.

Na vertente comercial, a carrinha de aspeto futurista pode ser configurada no interior para fazer entregas ou mesmo para ser uma loja ambulante. Também dispõe de lugares extra para funcionar como um pequeno autocarro de transporte.

A nível pessoal, o Kayoibako funciona apenas como uma carrinha modular.

O habitáculo deste conceito de carrinha elétrica da Toyota tem um volante e está equipado com ecrãs extensos que contêm todo o tipo de informações úteis, como a meteorologia, a navegação, as câmaras do carro, entre outras.

Os veículos elétricos com este aspeto têm estado no radar desde que os carros autónomos se tornaram uma possibilidade remota. Serão mesmo uma amostra das estradas do futuro?