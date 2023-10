Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

No More "I Love You's" - Annie Lennox

Ann Lennox (Aberdeen, 25 de dezembro de 1954), mais conhecida como Annie Lennox, OBE é uma cantora, compositora e ativista britânica, conhecida por ter sido vocalista do duo Eurythmics e da banda The Tourists.

Filha única, nasceu no natal de 1954 em Aberdeen, na Escócia.

Annie foi extremamente cuidada pelos pais e desde cedo mostrou pendão para as artes e ainda pequena aprendeu a tocar piano, flauta, além de cantar em corais e estudar dança. A jovem Annie era apaixonada pela música negra, especialmente os artistas da Motown, como Marvin Gaye, Stevie Wonder, Aretha Franklin e The Supremes.

Aos dezassete anos, resolveu se mudar para Londres e foi estudar na Royal Academy of Music. Durante três anos estudou música erudita e sobrevivia fazendo pequenos serviços, como o de empregada de bar. Annie confessa que foi muito infeliz nos estudos, abandonando a escola semanas antes dos exames finais, para desconsolo dos pais, que sonhavam em ver a filha famosa.

Num dos seus empregos nessa época foi trabalhar numa loja de discos, onde conheceu Steve Tomlin, com quem teria uma amizade longa. Foi aí que Annie resolveu seguir a carreira musical, tendo a cantora canadiana Joni Mitchell como grande inspiração. Assim, ela juntou-se ao grupo Dragon's Playground e Red Brass.

Ao lado da amiga Joy Dey, tentou montar uma dupla vocal com o nome Stocking Tops, o que não deu certo. Corria o ano de 1976, quando Annie resolveu arranjar um emprego de empregada de bar para poder sobreviver, no Pippins Restaurant, em Hampstead. Foi lá que iria conhecer David A. Stewart, o seu futuro parceiro no Eurythmics.

Em 2004, ganhou o Globo de Ouro e o Óscar pela canção-tema de O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, ao lado de Fran Walsh e Phillipa Boyens, ambas da equipa de produção da trilogia.

Annie sempre foi empenhada em causas sociais. Em 2007 ela criou a sua própria campanha chamada SING, destinada a apoiar mulheres e crianças vitima do vírus HIV no continente africano.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?