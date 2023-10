IA está prestes a trazer os Beatles de volta com “Now And Then”

Esquecido estará quem negar que os Beatles foram uma das maiores bandas do seu tempo, tendo o seu sucesso perdurado até hoje. Agora, estamos a poucos dias de conhecer a sua última nova música, "Now And Then", coproduzida pela Inteligência Artificial (IA).

A IA não serve apenas para cogitar a destruição da Humanidade, como muitos hão de pensar, uma vez que é capaz de, por exemplo, trazer os Beatles de volta, com uma última nova música.

Seis décadas após o aparecimento da banda e depois da morte de dois membros, o dia 2 de novembro ficará marcado pela chegada da "Now And Then", ao lado de "Love Me Do", a primeira música dos Beatles, originalmente lançada em Inglaterra, em 1962.

De acordo com a Rolling Stone, "Now and Then" é inspirada numa cassete que Yoko Ono enviou a Paul, George e Ringo após a morte de John Lennon. Na década de 1990, os restantes membros dos Beatles inspiraram-se em músicas inéditas de Lennon, que morreu em 1980, para produzir canções de sucesso como "Free As a Bird" e "Real Love".

Apesar de terem começado o projeto, as questões técnicas foram um obstáculo para Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison.

Contudo, com a ajuda da IA, o realizador Peter Jackson e a sua equipa conseguiram isolar a voz original de John Lennon de uma música com piano do final da década de 1970. Dessa forma, melhoraram as vozes e permitiram que McCartney e Starr terminassem a música, no ano passado.

Lá estava ela, a voz de John, cristalina. É bastante emocional. E todos nós tocámos nela, é uma gravação genuína dos Beatles. Em 2023, ainda estar a trabalhar em música dos Beatles e prestes a lançar uma nova canção que o público ainda não ouviu, é algo muito emocionante.

Comentou Paul McCartney durante o anúncio do lançamento do single, segundo a Associated Press.

De acordo com um relatório da ABC News, um dia antes do lançamento da última música nova dos Beatles, um documentário de 12 minutos sobre o processo de criação de "Now and Then" será disponibilizadao.

"Now And Then" será incluída na coleção Beatles, que inclui edições alargadas dos lendários discos de compilação dos Beatles "1962-1966" e "1967-1970", que estarão disponíveis no final do mês.