The Beatles vão lançar a sua última música e ouvir-se-ão as quatro vozes…

Foram uma das maiores bandas de rock dos anos 1960 e, ainda hoje, pelo mundo, há quem os recorde e os ouça. Muitas décadas depois da separação, The Beatles vão lançar uma música final, na qual se ouvirão as quatro vozes. Obrigada, Inteligência Artificial (IA).

Embora não esteja presente, fisicamente, a IA recuperou a voz do icónico John Lennon, a partir de uma demo antiga, e, várias décadas depois da separação dos The Beatles, receberemos aquela que dizem ser a sua música final.

A novidade foi avançada por Paul McCartney, de 80 anos. À BBC, explicou que utilizaram IA para separar as vozes dos membros da banda dos sons de fundo, durante a produção da série documental, The Beatles: Get Back, em 2021.

Quando decidimos fazer aquela que será a última música dos Beatles, decidimos que seria uma demo que o John tinha e na qual trabalhámos.

Peter Jackson, diretor da série documental, foi "capaz de extrair a voz de John da fita de uma cassete" e conseguiu separar os sons através de IA, ensinando o sistema a distinguir entre a voz e a guitarra, por exemplo.

Apesar de Paul McCartney não ter revelado o nome dessa demo, com base no que foi dito pela BBC, a Associated Press especula que será uma canção de amor, de 1978, composta por John Lennon, mas inacabada, chamada "Now and Then".

Segundo a BBC, a demo foi incluída numa cassete chamada "For Paul", que o membro da banda recebeu de Yoko Ono, após a morte de John Lennon.

Para McCartney, a IA é "meio assustadora, mas empolgante", pelo que "teremos de ver até onde nos vai levar". Segundo revelou, a nova música deverá ser lançada ainda este ano.