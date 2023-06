Windows 7: Registos e conservatórias portuguesas ainda usam…

O dia de 14 de janeiro de 2020 marca o fim de vida do Windows 7. O sistema deixou de receber atualizações de segurança e suporte, apesar do sistema se manter funcional (mas com vários riscos associados). Em Portugal, registos e conservatórias ainda usam o velhinho Windows 7.

Computadores são antigos e usam o Windows 7! Impressoras são obsoletas...

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) denunciou que os computadores das conservatórias têm mais de 15 anos e ainda funcionam com o Windows 7. Além dos computadores, também as impressoras são obsoletas.

"O Governo apregoa Ferraris, mas nas conservatórias continuamos a trabalhar com ferro-velho". É assim que o STRN compara o que diz ser a "pura propaganda" de anúncios de "forte aposta tecnológica" com o parque informático "obsoleto que obriga a constantes paragens e reiniciação do sistema".

Segundo o sindicato...

Todos desesperam com a modernização dos equipamentos, com a necessária interoperabilidade entre as diversas aplicações, com a utilização da Inteligência Artificial como uma ferramenta de suporte à qualificação dos diversos atos e procedimentos de registo, sustenta o STRN. Porém, adianta a estrutura sindical, lamentavelmente ainda se está longe dessa realidade que, por enquanto ainda é, meramente aparente e não deixa de ser pura propaganda

Como referido, este é um sistema operativo cujo suporte da Microsoft e atualizações já foi descontinuado há mais de três anos.