Quer criar música através de IA? Conheça estas ferramentas

Com o desenvolvimento das tecnologias baseadas em Inteligência Artificial muitas têm sido as criações absolutamente impressionantes. Da escrita à programação, da imagem à música, são muitos os exemplos que nos metem a questionar o que é que é obra do homem ou da máquina. Para quem gosta de música, eis algumas ferramentas que o vão ajudar a criar bandas sonoras através de IA.

Sob o slogan "Pare de procurar a música que precisa. Crie", o Soundraw é um serviço que promete ajudar qualquer pessoa a criar as suas próprias músicas, sem problemas de direitos de autor, com a preciosa ajuda da inteligência artificial.

Basta escolher alguns parâmetros, como género, estado de espírito e duração, para que a IA do Soundraw crie uma faixa de música, podendo o resultado final ser ajustado. O Soundraw ainda garante que nenhuma dos sons criados infringe direitos de autor.

Existe um plano gratuito, com criação ilimitada de músicas. Mas a versão paga oferece muitas mais funcionalidades, o que poderá compensar para os criadores de conteúdos digitais ou mesmo músicos.

O AIVA pretende ser um software baseado em IA para criação de faixas dedicado aos criativos, seja para os programadores de jogos e apps, seja para músicos dos mais novatos aos mais experientes, podendo auxiliar no processo criativo.

As músicas também serão criadas com base nas preferências dos utilizadores. Tem soluções para qualquer pessoa, para estudantes e escolas e para empresas, com planos que se adaptam às necessidades de cada um. Sendo que também existe um plano gratuito recheado de funcionalidades... mas com algumas limitações.

Ecrett Music é uma ferramenta de criação de música através de inteligência artificial que promete tornar a sua criação fácil e divertida.

Tem centenas de horas de músicas existentes, permitindo que o utilizador treine as suas habilidades como compositor musical e crie melodias únicas para usar em qualquer lugar.

O Ecrett Music disponibiliza um plano gratuito e um individual e outro empresarial, que podem ser subscritos por ano ou mensalmente.