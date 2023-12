Muito se fala da Inteligência Artificial e do seu potencial nas várias áreas do nosso dia a dia, mas raramente se aborda o eventual valor pago neste segmento. E de acordo com as informações recentes, os engenheiros da OpenAI, dona do ChatGPT, ganham até 800.000 dólares por ano, um dos ordenados mais altos do setor.

A Inteligência Artificial ganhou ainda mais destaque depois da popularidade conseguida pelo sistema ChatGPT da OpenAI. E já se percebeu que este é um dos setores que vai marcar o futuro em várias categorias... embora também cause várias preocupações. Mas como será o ordenado de alguém que trabalha nesta área?

Engenheiros da OpenAI ganham até 800.000 dólares por ano

Certamente que já suspeitava que quem trabalha em IA ganha bem... mas será que sabia que ganham assim tão bem? É que de acordo com as informações recentes, os engenheiros da OpenAI podem ganhar até 800.000 dólares por ano, um dos salários mais altos do setor.

A 'jóia da coroa da empresa', o ChatGPT, foi lançado em novembro de 2022 e assim que começou a ser usado em massa pela população comum em todo o mundo, rapidamente se tornou num fenómeno de popularidade, sendo uma ajuda importante para pequenas pesquisas domésticas até a investigações e trabalhos académicos. E muito devido a esta popularidade, outras empresas, como a Google e a Microsoft, quiseram também investir nos seus próprios sistemas inteligentes.

Mas, nesta corrida pelo melhor sistema, outras empresas podem então ter dificuldade em encontrar talentos na área da IA, devido aos altos salários que a OpenAI consegue pagar aos seus funcionários. Talvez seja por isso que, até agora, ainda nenhum sistema tenha conseguido bater o ChatGPT.

De acordo com as últimas análises salariais, a OpenAI pagou muito mais do que outras empresas conhecidas. Por exemplo, os engenheiros da dona do ChatGPT receberam o dobro do que se ganharíam se trabalhassem na Nvidia. E provavelmente os profissionais com grande experiência e conhecimento vão optar primeiramente por trabalhar na OpenAI.

É, contudo, importante salientar que o valor de 800.000 dólares anuais entra na conta de apenas alguns dos engenheiros da OpenAI, sendo que no casos dos restantes funcionários o ordenado varia entre 200.000 a 450.000 dólares por ano.