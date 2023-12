O crescimento dos carros elétricos está a ser impulsionado, pelos governos e pelas fabricantes. De facto, os frutos estão à vista, pois quase metade de todos os carros vendidos na Europa, em 2023, foram eletrificados.

De acordo com dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (em inglês, ACEA), 47,6% de todos os carros novos registados entre janeiro e novembro de 2023 pertencem ao segmento de carros eletrificados. Isto inclui veículos totalmente elétricos e híbridos.

De ressalvar que, embora se trate de uma percentagem interessante, inclui apenas veículos de passageiros. Os de carga, que também têm movido esforços para deixar os combustíveis fósseis para trás, não estão contemplados.

A ACEA refere que os 47,6% representam um crescimento de 4,6% relativamente ao período homólogo. Em 2022, 43% das matrículas registadas foram de carros eletrificados.

Os dados mostram que os consumidores europeus estão mais inclinados para os híbridos do que para os carros totalmente elétricos: os primeiros cresceram 28,7%, desde o ano passado.

Esse crescimento poderá justificar-se com a vontade de mudar para um eletrificado, mas, ainda assim, precisar da segurança dos combustíveis fósseis, em termos de autonomia. Além disso, atualmente, os híbridos continuam a ser mais baratos do que os carros 100% elétricos.

Carros elétricos ainda não são a estrela do segmento automóvel

Segundo os dados da ACEA, a vendas de carros totalmente elétricos cresceu este ano. Especificamente, os 15% em 2022 aumentaram para 16,3% em 2023.

No entanto, a associação alerta que os carros com motor de combustão, tanto a gasolina como a gasóleo, continuam a representar um terço do total de matrículas. De facto, os automóveis a gasolina registaram um aumento anual de 4,2%.