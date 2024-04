Dica: o seu PC está preparado para a IA? Há uma forma simples de saber

Numa altura em que cada vez mais se fala de IA, o Windows começa a ter presente muitas destas funcionalidades e a explorar o hardware presente. Se até agora está acessível via Internet, em breve teremos muito mais IA local. Assim, importa saber se qualquer PC está preparado para a IA. A forma de o saber é simples e rápida.

A IA mudará como usamos o PC

Em breve a IA estará no seu PC e pronta a ser usada a qualquer momento. Esta capacidade irá estar nativa nos sistemas e usará apenas ps recursos locais para todos os cálculos que necessita de realizar constantemente. Isso necessitará de um poder de processamento mais elevado que qualquer novo PC terá.

Nos novos PCs esses elementos já estão presentes, mas há sempre a dúvida se podem ser usados ou sequer se o hardware o suporta. A Dell, para ajudar os utilizadores, mostrou agora como é possível saber se um PC com o Windows está pronto para ter acesso à IA, com os cálculos a serem realizados localmente.

O seu PC está preparado para a IA?

Embora os computadores tradicionais também possam trabalhar com a IA, é recomendada a presença de hardware especializados para otimizar o processo e consumir menos energia. Esse "hardware especializado" é bem conhecido de outros dispositivos, e são chamados de NPU ou Unidade de Processamento Neural.

Em termos de eficiência, a Dell afirma que os computadores equipados com os mais recentes processadores Core Ultra da Intel economizam até 38% mais bateria. Isso acontece durante chamadas Zoom, descarregando o enquadramento automático, o desfoque de fundo e o rastreamento ocular da CPU para a NPU.

Para verificar se o seu computador está equipado com um, inicie o Gestor de Tarefas e aceda ao separador Desempenho. Os PCs suportados têm "NPU 0" próximo do CPU, memória, armazenamento, rede e GPU. Como alternativa, aceda ao Gestor de dispositivos e procure Intel AI Boost (em sistemas Intel) ou AMD IPU Device (em sistemas AMD).

Informação do hardware está no Windows

Se você não encontrar esses dispositivos no Gestor de dispositivos, pode ser necessário descarregar os drivers do site do fabricante. PCs com SoCs da Qualcomm têm os seus drivers NPU pré-instalados e disponíveis através do Windows Update.

É desta forma simples que será possível perceber se um PC está "preparado para a IA" ou se tem presente o hardware necessário. Os fabricantes vão agora apostar nesta área e dar aos utilizadores todo o hardware necessário para o Windows entregar aos utilizadores tudo o que a IA consegue oferecer.