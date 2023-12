O CaliExpress é o primeiro restaurante totalmente autónomo e alimentado por IA

A Inteligência Artificial (IA) vai estando por todo o lado, alargando a sua aplicabilidade a cada vez mais setores. O CaliExpress, por exemplo, é um restaurante que, por via da tecnologia, será totalmente autónomo.

Além do óbvio, os restaurantes procuram oferecer experiências que impressionem os consumidores e os motivem a voltar ou, pelo menos, a recomendar. O CaliExpress, que chegará ao sul da Califórnia, vai fazê-lo, recorrendo à IA e a um serviço totalmente automatizado.

Os esforços do Cali Group, da Miso Robotics (empresa por detrás da Flippy, uma estação de fritura robótica movida por IA), e da PopID (uma empresa de tecnologia que agiliza pedidos e pagamentos por meio de biometria) resultaram no primeiro restaurante totalmente autónomo do mundo.

O CaliExpress by Flippy, que promete revolucionar a experiência gastronómica, irá utilizar sistemas de tecnologia alimentar de ponta, automatizando as estações de grelhar e fritar, através da combinação de IA e robótica.

Tanto quanto sabemos, este é o primeiro restaurante em funcionamento no mundo em que tanto os pedidos como todos os processos de confeção são totalmente automatizados. A união destas várias tecnologias para criar o restaurante mais autónomo do mundo é o culminar de anos de investigação, desenvolvimento e investimento numa família de empresas revolucionárias.

Disse John Miller, CEO da PopID e membro da direção da Miso Robotics, num comunicado.

O CaliExpress by Flippy transborda tecnologia

Após entrarem nas suas contas PopID em pontos de self-ordering, recebendo recomendações de pedidos personalizadas e podendo fazer o pagamento de forma mais prática e rápida, os clientes assistirão à preparação robotizada das suas refeições.

A incorporação de diversas tecnologias no CaliExpress by Flippy garante a entrega de hambúrgueres acabados de preparar a preços competitivos. Para isso, a cozinha será composta por duas máquinas:

O robô grelhador , que mói carne de bovino de alta qualidade em tempo real, após a receção de um pedido, confecionando um hambúrguer de qualidade.

, que mói carne de bovino de alta qualidade em tempo real, após a receção de um pedido, confecionando um hambúrguer de qualidade. A estação de fritura robotizada, a Flippy, cujo papel é complementar o menu com batatas fritas estaladiças e quentes.

Além da oferta gastronómica, o CaliExpress by Flippy apresentará uma experiência de pseudo-museu com curadoria da Miso Robotics. Os visitantes vão poder explorar braços robóticos reformados da Flippy, artefactos experimentais impressos em 3D de desenvolvimentos anteriores, exposições fotográficas, e muito mais.