Nvidia arrecada 15 milhões de dólares para ajudar no conflito entre Israel e o Hamas

Embora estejamos em época de festa devido ao Natal, as guerras não param e têm existido acontecimentos cada vez mais preocupantes de massacres que afetam sobretudo inocentes. Há também quem se esforce para contribuir e, como tal, a Nvidia conseguiu arrecadar 15 milhões de dólares para ajudar no conflito entre Israel e o Hamas.

Nvidia: $US 15 milhões para ajudar no conflito em Israel

De acordo com as notícias avançadas pela Reuters, a Nvidia conseguiu arrecadar 15 milhões de dólares destinados a organizações sem fins lucrativos israelitas, entre outras, que ajudam os civis atingidos pela guerra entre Israel e o Hamas. As informações revelam que foi a gigante da indústria de chips e os seus funcionários que doaram o montante.

Os detalhes revelados pela Nvidia no domingo (24) indicam que milhares de funcionários de mais de 30 países diferentes doaram um total de 5 milhões de dólares e a empresa norte-americana juntou mais 10 milhões de dólares, no âmbito de um programa especial criado para ajudar as pessoas afetadas pela guerra. A empresa disse ainda que esta doação foi a maior arrecadação de fundos humanitários nos 30 anos de história da empresa.

O representante da Nvidia e vice-conselheiro geral Gideon Rosenberg adiantou que "Estamos orgulhosos de ver um apoio tão amplo das famílias da Nvidia em Israel e em todo o mundo, e estamos gratos pelas suas orações e esperança pelo regresso do nosso colega Avinatan Or, e dos outros reféns do cativeiro do Hamas. [...] Estamos verdadeiramente inspirados pelo cuidado genuíno dos nossos funcionários em todo o mundo".

Lembramos que em outubro, a Nvidia confirmou o sequestro do seu funcionário Avinatan Or pelo Hamas.

Para além desta doação, a criadora das gráficas GeForce disse que também doou centenas de computadores para as famílias evacuadas no norte e no sul de Israel e ainda deu milhares de refeições quentes no refeitório do seu escritório em Yokneam, em Israel.