Nvidia confirma sequestro de um funcionário durante a guerra em Israel

As guerras afetam, direta ou indiretamente, todos nós, assim como empresas e operações de negócios. E no âmbito da guerra que está a acontecer em Israel, a Nvidia confirmou o sequestro de um dos funcionários da sua empresa Mellanox, a operar no país, assim como a perda de vários outros trabalhadores.

Nem mesmo com um mundo altamente moderno as guerras deixam de existir. E ainda com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia bem ativo, estamos também a viver um período extremamente conturbado em Israel, o qual já está a ter impacto no mundo tecnológico.

Funcionário da Nvidia sequestrado na guerra de Israel

De acordo com as informações, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, enviou uma carta interna aos seus funcionários onde fala sobre o difícil momento por que está a passar a sua empresa Mellanox, sediada em Israel. Esta empresa foi comprada pela Nvidia em 2019 por 6.900 milhões de dólares e, atualmente, emprega mais de 3.000 pessoas.

Nessa mesma carta, divulgada pelo CTech, o executivo terá confirmado o sequestro de pelo menos um dos seus funcionários durante as operações no país israelita pelo grupo islâmico Hamas e ainda a perda de vários outros trabalhadores. No documento, é referido que o Hamas matou a filha do fundador da Mellanox, Eyal Waldman, e também o seu namorado.

Segundo os detalhes revelados, na carta Huang refere que:

Às nossas famílias em Israel. É com muita tristeza que partilho a notícia da nossa perda. Meu querido amigo, Eyal Waldman, CEO e fundador da Mellanox, perdeu a sua filha. Danielle e o namorado, um ex-funcionário, foram mortos no terrível ataque num festival da paz. Jad e Nabih Amer são dois irmãos que trabalham na NVIDIA. Eles perderam o seu irmão, Jawad Akram, um soldado da FDI [Forças de Defesa de Israel], no cumprimento do dever. Avinatan Or, um colega da nossa equipa VLSI, e a sua namorada, Noa, foram sequestrados por terroristas. Estamos em contacto próximo com a sua família e oferecemos o nosso apoio. Aguardamos ansiosamente o seu regresso seguro.

É ainda referido que centenas dos funcionários da Nvidia abandonaram as suas funções laborais para retornarem ao serviço militar.