Apple alerta para “ataque de spyware” contra utilizadores de mais de 90 países

Apesar de a segurança e a privacidade serem bandeiras da Apple, atualmente, as empresas não estão livres de ataques, pela mestria e engenho com que são concretizados. Agora, a empresa de Cupertino terá notificado utilizadores em mais 90 países relativamente a um ataque de "mercenary spyware".

Conforme está a ser relatado por órgãos de comunicação social internacionais, utilizadores em 92 países receberam um aviso da Apple, por via do qual a empresa informou sobre a possibilidade de terem sido vítimas de um "mercenary spyware attack".

Este tipo de ataque foi concebido para se infiltrar e comprometer, remotamente, smartphones e outros dispositivos sem o conhecimento ou consentimento dos utilizadores.

A empresa descobriu que os responsáveis pelo ataque tentaram "comprometer remotamente o iPhone", segundo partilhado pela Apple no e-mail de notificação visto pela Reuters.

ALERTA: A Apple detetou um ataque de spyware mercenário contra o seu iPhone.

Lê-se no assunto do e-mail relativo à ameaça, segundo o The Indian Express. Na mesma comunicação, lê-se, ainda:

A Apple detetou que está a ser alvo de um ataque de spyware mercenário que está a tentar comprometer remotamente o iPhone associado ao seu ID Apple. Este ataque está provavelmente a visá-lo especificamente por causa de quem é ou do que faz. Embora nunca seja possível obter certezas absolutas na deteção deste tipo de ataques, a Apple confia muito neste aviso - por favor, leve-o a sério.

A Apple explicou, no mesmo e-mail, que os ataques de spyware mercenário, como os que utilizam o Pegasus do Grupo NSO, são excecionalmente raros e muito mais sofisticados do que a atividade normal dos cibercriminosos ou do que o malware de consumo.

No seu site oficial, prevendo esta possibilidade, a Apple explica como fortalecer os dispositivos contra spyware mercenário com o modo de bloqueio. Consulte aqui.