Os acidentes com os carros da Tesla têm aumentado nos últimos meses, nomeadamente aqueles que acontecem com o AutoPilot ativado. Apesar de a fabricante estar confiante, o sistema carece de muitas melhorias. A comprová-lo está um vídeo recente, que mostra um acidente com um carro da marca a falhar a deteção de viaturas de socorro.

Novos problemas para o Autopilot da Tesla

A NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) está a investigar a Tesla com vários objetivos. Um deles passa por perceber se o AutoPilot dos carros da marca tem uma falha na deteção de viaturas de socorro. Do seu lado tem já 16 relatos de situações em que aconteceram acidentes, pelo que procura entender se o AutoPilot estava ativo no momento das ocorrências.

Existem fortes suspeitas de que o software dos carros da Tesla possa ser enganado com as luzes destas viaturas de socorro. As suas luzes intermitentes parecem ser a causa da falha, que aparentemente só acontece quando é tarde demais.

Um vídeo de um acidente no Texas, agora disponibilizado, mostra como um Tesla Model X de 2019 teve este problema. Aparentemente falhou na deteção de todas as viaturas de socorro presentes, em especial uma que estava na sua faixa de rodagem. Esta é vista tarde demais, sendo que o embate acontece a 90 km/h, 2 segundos depois do AutoPilot se desligar.

Carros não detetam viaturas de socorro

Deste acidente, e para além dos danos materiais que são bem visíveis, houve vários feridos: 5 polícias presentes foram afetados, estando agora a processar a Tesla devido aos problemas que o AutoPilot alegadamente tem.

Especula-se que as luzes intermitentes que as viaturas de socorro emitem podem ser a causa do problema. Estas criam imagens pouco claras, dificultando o reconhecimento pelas câmaras Vision, que equipam os carros da Tesla.

Esta é, aparentemente, mais uma prova de que o AutoPilot da Tesla tem de ser melhorado. Ainda assim, e como a marca revela, os utilizadores têm de estar atentos e prontos a assumir o controlo a qualquer momento, para evitar situações destas.