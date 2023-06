Em 10 horas venderam-se 800 unidades do elétrico My Ami Buggy

Ainda há quem diga que os carros elétricos não são o futuro. Bom, para já os sinais são exatamente o oposto. Bastaram 18 minutos para a Citroën vender 50 unidades do My Ami Buggy. Este novo veículo, que deriva do já conhecido Ami, custa cerca de 10 mil euros e traz aventura prometida.

50 unidades destinadas a Portugal venderam-se como pãezinhos quentes!

Segundo refere o importador nacional, os 800 exemplares do My Ami Buggy que ficaram disponíveis para comercialização online na terça-feira, dia 20 de junho, esgotaram num espaço de apenas 10 horas.

Os 50 exemplares destinados a Portugal esgotaram em 3 horas e 10 minutos, a contar das 13h00 desse dia, quando abriram as encomendas no website nacional do Citroën Ami. O cliente mais rápido em Portugal adquiriu o seu My Ami Buggy em 2 minutos e 19 segundos.

Nos oito países abrangidos pelas vendas online, muitos foram os clientes que concluíram todo o processo de compra, garantindo a oportunidade de viverem as suas viagens de uma forma diferente, ao ar livre, a bordo de um buggy elétrico muito cativante, com visual de um aventureiro.

O mercado belga destacou-se, com 65 My Ami Buggy vendidos em menos de nove minutos; a França com 300 My Ami Buggy no espaço de uma hora; e Espanha registou o cliente mais rápido, que completou todo o processo de compra em apenas 1 minuto e 10 segundos.

Esta venda especial é mais uma prova da atração do Ami como uma solução para as necessidades de mobilidade elétrica simples e acessível para todos. Os preços da gama Ami (Ami, My Ami Buggy e My Ami Cargo) estão compreendidos entre os 7.990 euros e os 10.490 euros.

O carro urbano elétrico da Citroën esgotou em 10 horas

Baseado no carro elétrico Ami de 2,41 metros de comprimento da Citroën, o conceito My Ami Buggy inspirado em off-road foi inicialmente revelado em dezembro de 2021.

Após uma resposta "extremamente positiva", a Citroën deu vida ao conceito no verão passado. O fabricante lançou um modelo My Ami Buggy de edição limitada que foi colocado à venda em vários países europeus com uma carroçaria de cor cáqui e jantes douradas especiais.

A tiragem inicial de 50 unidades esgotou em menos de 18 minutos, com os compradores a quererem pôr as mãos na máquina elétrica verde.

As reações levaram a Citroën a lançar uma nova versão do My Ami Buggy, que foi colocada à venda em 10 países, incluindo o Reino Unido, França, Itália, Espanha, Bélgica, Grécia, Portugal, Luxemburgo, Marrocos e Turquia. O novo citadino elétrico de produção limitada foi apresentado em maio com um preço inicial de €10.490 para Portugal.

Um bruto... meigo!!!

Utilizando uma bateria de 5,4 kWh e um motor de 8 cv, o veículo elétrico ultracompacto pode percorrer até 75 km, com uma velocidade máxima de 45 km/h.

Tal como o primeiro modelo de produção, a versão global apresenta uma cor cáqui que dá uma sensação de ar livre, acabamentos de proteção pretos e jantes douradas para acentuar as cores escuras da carroçaria.

O citadino elétrico que custa em Portugal 10,490 não tem portas nem janelas, com um conceito de ar livre que dá "uma verdadeira sensação de liberdade". No entanto, o veículo elétrico inclui coberturas de plástico amovíveis e um tejadilho de tecido impermeável que pode ser facilmente retirado, se necessário.

Após o lançamento das vendas online em 20 de junho, a Citroën afirma que todas as 800 unidades foram vendidas em 10 horas. O construtor automóvel afirma que a Bélgica se destacou, com os 65 modelos para o país a esgotarem-se em menos de nove minutos. A França vendeu 300 My Ami Buggies numa hora, enquanto a Espanha registou a encomenda mais rápida, em pouco mais de um minuto.

A Citroën afirma que mais de 20.000 pessoas visitaram o sítio de vendas após o lançamento. Entretanto, as entregas do novo My Ami Buggy terão início em setembro.