Citroën Ami: O carro que carrega como um smartphone chega já este mês

Quando se fala em carros elétricos é normal pensar-se na Tesla! A empresa americana é uma das que mais tem evoluído neste segmento, mas há outras marcas também interessantes e muito mais baratas.

A Citroën anunciou o Citroën Ami e o veículo, que nem precisa de carta de condução, chega já este mês.

O AMI é a resposta da Citroën às suas novas necessidades de mobilidade, para viagens curtas e preocupações ambientais. É um conceito não convencional: 2 lugares, 100% elétrico, ultracompacto, confortável e personalizável. É acessível a todos e a qualquer momento: não é necessário ter 18 anos para o conduzir, com ofertas ultra competitivas por um minuto, um dia, uma semana, um mês ou um ano.

O Citroën Ami é 100% elétrico e chegará ao mercado francês já este mês. A Portugal o veículo está previsto chegar em novembro. O Ami é um veículo bastante pequeno, pois apenas mede 2,41 m de comprimento. O peso total, incluindo a bateria, é de 485 kg. De salientar que este veículo não pode ser conduzido em autoestradas.

O Citroën AMI é elétrico, mas pode ser carregado como um smartphone

A autonomia é de 70 quilómetros graças à bateria de 5.5 kWh. O carregamento pode ser realizado numa tomada doméstica “normal” e leva três horas para ser realizado um carregamento total. Obviamente que se for num ponto de carregamento rápido, o tempo de carregamento reduz significativamente.

Na revelação feita pela marca, o Ami foi designado de veículo urbano disruptivo para a mobilidade. O objetivo passa por reduzir a poluição, congestionamento e custo dos elétricos.

Como já é sabido, este carro custa 6 900 euros ou 20 euros por mês. Na página em português da marca já se pode ver todas as informações sobre este veículo.

Oferece um kit de acessórios fáceis de instalar, incluindo elementos decorativos (rede de arrumação nas portas, tapetes, compartimento de arrumação, gancho para uma mala, etc.). O exterior combina com o interior, com 4 cores (MY AMI GREY, MY AMI BLUE, MY AMI ORANGE, MY AMI KHAKHI) disponíveis nos embelezadores das rodas, nos stickers dos vidros de custódia traseiros e assinatura colorida nas portas laterais.

