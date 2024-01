Blackview OSCAL apresenta a PowerMax 3600, a primeira estação de energia robusta do mundo

A Blackview e a OSCAL, marcas líderes na indústria de dispositivos inteligentes robustos (rugged), embarcam num projeto conjunto e incorporam as capacidades de robustez nas estações de energia. O resultado foi a PowerMax 3600.

Blackview OSCAL PowerMax 3600: A primeira tentativa em estações de energia robustas

As preocupações com as quedas acidentais são atenuadas por uma construção reforçada em material ABS+PC, com uma proteção contra as quedas verticais até 0,8 m. Pode ser utilizada em qualquer lugar, desde zonas da natureza mais húmidas até a locais com muita poeira como estaleiros de construção, já que tem a capacidade de bloquear eficazmente a entrada de certas partículas sólidas e salpicos verticais de água.

Quer estejamos a falar exploração dos glaciares do Alasca ou dos vastos desertos do Saara, o desempenho permanece inalterado de -20°C a 55°C (ideal de -10°C a 45°C). A PowerMax 3600 não só oferece cinco modos de luz LED para iluminação, como também pode ser utilizada para transmitir mais informações utilizando código Morse em situações de emergência.

Potência expansível com design semelhante ao de uma bagagem de mão

Em comparação com outros modelos com capacidade fixa, a estação de energia PowerMax 3600 oferece uma capacidade expansível de 3,6 kWh a 57,6 kWh, com até 15 baterias extra, aproveitando assim o máximo do seu potencial em qualquer situação.

Além da sua grande capacidade, poupa aos utilizadores um mundo de complicações graças ao seu design semelhante ao de uma bagagem de mão, com pegas e rodas. Com uma potência de 3600 W, pode ser utilizada para alimentar 99% aparelhos e eletrodomésticos essenciais.

No caso de uma interrupção energética não planeada, todas as necessidades podem ser resolvidas recorrendo às suas 14 tomadas, com diversos formatos, tensões e potências.

Bateria de longa duração e comutação UPS super-rápida

A PowerMax 3600 é suportada por uma bateria com células LiFePO4, que são particularmente robustas e duradouras, mas mesmo assim, inclui o sistema de proteção BMS (sistema de gestão da bateria).

Já no que diz respeito à funcionalidade UPS, está sempre pronta a entrar em ação e colmatar uma falha energética na casa, não deixando os utilizadores "no escuro" por mais de 5 a 8ms, que é o tempo necessário para comutar.

Várias formas de carregamento: até 80% em apenas 58 minutos

Além dos métodos de carregamento convencionais, como o carregamento CA (corrente alternada, tomada doméstica), solar e a partir do automóvel (ficha isqueiro 12V), a PowerMax 3600 tem outras possibilidades de carregamento. Concretamente, pode ser carregada a partir de estações de carregamento de veículos elétricos, de geradores a combustão, baterias de chumbo-ácido e mesmo a partir de uma fonte eólica.

No entanto, para conseguir um carregamento rápido, necessita apenas da fonte CA e da fonte solar, conseguindo assim carregar de 0% a 80%, a uma taxa de 3600W, em apenas 58 minutos.

Fácil de usar e de utilização ecológica

Além de apresentar um ecrã LCD de grandes dimensões e de fácil leitura, a PowerMax 3600 tem botões de grandes dimensões, para simplificar a interação, e pode ser controlada remotamente a partir da app no smartphone, tanto por Wi-Fi como Bluetooth.

O seu funcionamento não é poluente, podendo assim ser utilizada em espaços confinados. Em termos de ruído, produz apenas 62bB no máximo (a 1,5m de distância).

Preço e disponibilidade

A Blackview OSCAL PowerMax 3600 iniciará o seu financiamento coletivo (crowdfunding) já amanha, dia 10 de janeiro, onde poderá suportar esse financiamento no Indiegogo e adquirir esta estação de energia por apenas $1799. Também estarão disponíveis mais acessórios, como carrinho, painéis solares, cabos de carregamento CA e para o carro.

Aproveite ainda as vantagens dos patrocinadores, que têm como bónus a hipótese de desbloquear presentes exclusivos. Depois do financiamento terminado, o produto será entregue entre 7 a 10 dias. Tem uma garantia de 4 anos e suporte online 24/7, bem como vários centros de serviço.

Blackview OSCAL PowerMax 3600