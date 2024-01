Primeiros camiões autónomos começarão a funcionar sem condutor já em 2024

Temos conhecido avanços nas tecnologias de condução autónoma e, este ano, o palco deverá ser dos camiões. Estes veículos pesados vão, sem condutor, circular pelas estradas dos Estados Unidos da América (EUA).

Embora a tecnologia ainda não esteja completamente afinada, os avanços têm sido notórios e, nos EUA, os carros autónomos já são uma realidade em algumas estradas.

Se o setor dos pesados parecia estar a progredir a um ritmo diferente, mais lento e cauteloso, de repente, chega 2024 e os objetivos são muito concretos.

As empresas norte-americanas Aurora Innovations, Kodiak Robotics e Gatik AI anunciaram planos imediatos para testar os seus camiões autónomos, sem condutor, em estradas reais. Apesar de o próximo ano ter sido definido como a data limite para o avanço do projeto, há quem queira começar já em 2024.

Até ao final do ano, prevemos atingir o ponto em que começaremos a operar camiões sem condutores a bordo.

Partilhou o cofundador e CEO da Aurora Innovations, Chris Urmson.

Estes camiões autónomos serão equipados com o indispensável software, e um conjunto complexo de sensores, câmaras e radares.

Exemplos nas estradas reais levantam preocupações sobre camiões autónomos

A notícia suscitou alguma preocupação no setor automóvel, pela "falta de regulamentação e de transparência" relativamente à condução autónoma. Além disso, também foram apontados os "enormes danos" que os veículos podem causar, se algo correr mal.

A Advocates for Highway and Auto Safety, na América do Norte, está preocupada com o facto de, por exemplo, estes camiões pesarem "15 vezes mais do que o problemático robotáxi sem condutor da Cruise".

Por sua vez, as empresas responsáveis pelo projeto alegam que o desenvolvimento do software para os camiões autónomos é "mais fácil do que o dos robotáxis". Afinal, enquanto os robotáxis têm de circular em cidades com tráfego cruzado, ciclistas, peões e outras variáveis, os camiões circulariam em percursos fixos, nomeadamente, em autoestradas.

Na perspetiva das três empresas, "os camiões de carga autónomos são seguros e custam menos". Além de terem concentrado os testes em estados do sul, como o Texas, estreá-los-ão também por lá.

A Gatik AI já testou a condução autónoma em camiões de carga mais pequenos, e planeia implementá-los oficialmente, "em escala", em 2024, nos arredores de Dallas. Inicialmente, farão trajetos curtos.