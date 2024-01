O Peregrine Mission One, ou Peregrine Lunar Lander voo 01, é um módulo de pouso lunar construído pela Astrobotic Technology, e quer ser a primeira missão privada à Lua depois das missões Apollo, de há 50 anos. Contudo, após o lançamento de ontem a bordo de um Vulcan Centaur, uma imagem registou algo muito preocupante. O módulo está a perder combustível, e isso pode pôr em risco toda a missão.

Ida à Lua parece comprometida

O Peregrine Mission One, um módulo de aterragem lunar construído pela Astrobotic, com participação da NASA, começou a perder combustível horas depois de ter sido lançado do Cabo Canaveral, na Florida, nesta segunda-feira.

Infelizmente, parece que a falha no sistema de propulsão está a causar uma perda crítica de propulsor.

Disse a empresa numa atualização na tarde de segunda-feira.

Numa atualização posterior, a Astrobotic divulgou a primeira imagem do Peregrine no espaço. Pode ver-se o isolamento prateado de várias camadas em primeiro plano. Note-se que parece que alguém lhe bateu com um martelo.

Segundo a empresa, a perturbação do MLI é a primeira pista visual que se alinha com os dados de telemetria que apontam para uma anomalia no sistema de propulsão.

A Astrobotic refere que a equipa está a utilizar a potência existente do Peregrine para realizar o maior número possível de operações com a carga útil e a nave espacial. Por outras palavras, a aterragem na Lua pode estar em perigo e a Astrobotic está a tentar retirar o máximo possível desta missão, até agora.

O que é que está a bordo?

A Peregrine Mission One é um módulo de aterragem não tripulado com cerca de 1,32 toneladas que transporta 20 cargas úteis de sete países e 16 empresas.

A sonda não foi apenas a primeira sonda construída nos EUA desde que a Grumman construiu o Módulo Lunar da Apollo, mas também a primeira tentativa de chegar à Lua para vários países.

O módulo de aterragem transporta as primeiras cargas úteis da superfície lunar para as agências espaciais alemã e mexicana e as primeiras cargas úteis lunares do Reino Unido, Hungria e Seicheles, afirmou a Astrobotic num comunicado de imprensa.

Uma carga útil, a DHL MoonBox, contém recordações e mensagens de mais de 100.000 pessoas de todo o mundo.

Declarou a empresa.

O módulo de aterragem descolou num foguetão Vulcan da United Launch Alliance na segunda-feira e separou-se com sucesso no espaço. Mas, depois de ligado, ocorreu uma "anomalia" com o sistema de propulsão do Peregrine que o impediu de apontar para o Sol, disse a Astrobotic.

As baterias do módulo de aterragem começaram a descarregar, pelo que a equipa teve de improvisar uma manobra para fazer com que os painéis solares do módulo de aterragem apontassem para o Sol. Resultou, mas a fuga de combustível parece ser grave.