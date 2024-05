A tecnologia é o novo compasso das viagens: como tirar o melhor partido dela?

Em viagem, "tudo o que venha à rede para facilitar é peixe". Em termos tecnológicos, há um sem número de ótimas soluções que são, hoje, mais acessíveis e podem potencializar a experiência, evitando percalços. Para que nada lhe falte, aquando de um passeio pelo estrangeiro, deixamos-lhe algumas sugestões de gadgets e aplicações que poderão ser-lhe muito úteis. Considere levá-los consigo na sua próxima viagem.

Hoje, viajar é muito mais acessível e, por esse motivo, são muitas as pessoas que estabelecem fazê-lo como prioridade. Seja no verão ou no inverno, o importante é ir, colecionar memórias e reunir experiências enriquecedoras.

Se está a planear a sua próxima viagem ao estrangeiro, não se perca no sem número de alternativas de que o mercado dispõe e deixe-se orientar pelas sugestões que lhe deixamos, em seguida.

Timeshifter

O leitor deve saber o quão cansativa uma viagem pode ser, ainda mais, quando o destino tem um fuso horário completamente diferente. Caso não saiba, temos a solução para facilitar o conhecido jetlag; uma aplicação em específico.

Chama-se Timeshifter e promete criar planos eficazes baseados nos padrões de sono de cada utilizador, itinerário e preferências pessoais.

Timeshifter

Currency Converter

Dependendo do país para o qual vai viajar, a moeda pode ser diferente. Pelo mundo, há uma variedade gigante de moedas e a conversão nem sempre é óbvia ou simples de ser feita.

Assim sendo, há já aplicações, claro, que se encarregam desta tarefa, facilitando o processo, aquando da compra de um souvenir ou da escolha de um restaurante. Sugerimos uma que tem uma interface simples e intuitiva, e que permite uma conversão rápida e muito clara.

Currency Converter

Revolut

Na mesma linha da sugestão anterior, está o Revolut. No estrangeiro, e apesar de já haver outras opções, esta é das mais conhecidas e permite levantamentos e transações sem qualquer custo.

Este é, sem dúvida, um facilitador, sendo uma alternativa segura e fiável para assegurar pagamentos em viagem.

Revolut

Tradutor Vasco

A barreira linguística deixou de ser um entrave às viagens. Contudo, quando o idioma do destino é totalmente diferente do nosso, a comunicação pode ver-se dificultada. Para que a experiência não seja prejudicada, este dispositivo compacto promete quebrar qualquer barreira linguística, aproximando as pessoas muito mais facilmente.

O Vasco é uma das melhores ferramentas para levar na mala, pois é automático e assegura traduções em tempo real, podendo ser estabelecida uma conversa em qualquer um dos 108 idiomas que ele suporta. Equipado com uma câmara, não traduz apenas conversas, mas também conteúdos escritos.

Conheça melhor o Vasco V4 O Vasco Translator V4 foi desenhado pela Vasco Electronics e procura ser uma ponte importante de comunicação entre pessoas de todo o mundo. Este tradutor reúne algumas vantagens importantes, a par de ser um tranquilizador na hora de falar com outras pessoas. 1 | Internet gratuita e ilimitada para sempre Equipado com um cartão SIM, o Vasco pode ser usado em qualquer lado, desde que tenha rede de telemóvel. Não é necessário um smartphone ou Wi-Fi; basta ligá-lo e começar a traduzir. O acesso à internet para tradução com o Vasco funciona em quase 200 países. Não precisa de limitar a sua viagem a locais com Wi-Fi, pois o Vasco traduz em praticamente todo o lado;

Pode poupar dinheiro quando viaja, pois tem acesso gratuito à internet para traduções;

Pode enviar o histórico de traduções por e-mail. 2 | Tradução a partir de fotografias O Vasco está equipado com uma câmara, pelo que basta tirar uma fotografia a um menu, um jornal ou documento para ele traduzir em segundos. Ler horários de autocarros;

Fazer refeições em restaurantes, sabendo exatamente o que está a comer;

Compreender o contexto do destino, por via de informações em cartazes ou sinais. 3 | Sem necessidade de aplicações extra O Vasco funciona por si só, não precisa de nenhuma aplicação ou smartphone. 4 | Tradução bidirecional e imediata O tradutor automático é útil para conversas, pois faz uma tradução bidirecional, auxiliando ambos os intervenientes. Tradutor Vasco em 15 pontos: 108 idiomas, ou seja, pode ligar-se a mais de 90% da população mundial; 96% de precisão de tradução; Melhor pronúncia do mercado; Dois microfones com redução de ruído, que permitem um reconhecimento muito competente; Resistente; Fácil de limpar; Usabilidade intuitiva; Bateria potente; Dispositivo ergonómico; Atualizações gratuitas; Escolha do idioma por reconhecimento de voz; Design moderno; Lanterna; Desenvolvido na União Europeia; Dados armazenados na Alemanha e encriptados com SSL, em conformidade com as normas europeias.

Vasco Translator

E-reader

Em viagem, os tempos mortos ou de descanso podem, também, existir. Assim sendo, uma boa maneira de levar entretenimento consigo, de uma forma verdadeiramente compacta, é por meio de um e-Reader. O mercado dispõe de vários e pode escolher aquele que melhor corresponder às suas necessidades.

Um e-Reader permite levar uma série de livros dentro de um dispositivo pequeno, com larga bateria, e assegura que tem umas linhas para ler em qualquer lado em que precise de passar o tempo, como na fila de um museu, por exemplo.

