Airbnb vai ajudar os anfitriões a instalar carregadores de veículos elétricos em casa

Numa parceria com a ChargePoint, a Airbnb vai ajudar os anfitriões a instalar carregadores de veículos elétricos nas suas casas. Embora a decisão diga respeito aos Estados Unidos da América (EUA), é possível que a ideia se alargue a mais países, futuramente.

De acordo com a Airbnb, os dados refletem as tendências relativamente aos carros elétricos nos EUA. As casas cujos anúncios oferecem um carregador elétrico doméstico são reservadas por mais noites e geram um rendimento médio superior, comparativamente às casas sem carregador.

Mais, as pesquisas com o filtro "carregador de VE" aplicado aumentaram mais de 80% de 2022 para 2023, destacando-se os estados da Califórnia, Flórida, Texas, Washington, Arizona e Carolina do Norte como os mais populares.

Perante os dados de que dispõe e que indicam uma clara procura, a empresa responsável pela plataforma de alojamentos uniu-se à ChargePoint, por forma a ajudar os anfitriões a instalar carregadores de carros elétricos nas suas casas.

Garantir que todos os condutores possam carregar quando e onde precisarem continua a ser a nossa principal prioridade. Juntamente com a Airbnb, estamos a remover barreiras a uma adoção mais ampla de soluções de carregamento doméstico para os anfitriões da Airbnb e a permitir uma experiência de carregamento sem complicações para os seus hóspedes.

Partilhou Rick Wilmer, CEO da ChargePoint.

No âmbito da parceria, a Airbnb e a ChargePoint fornecerão aos anfitriões dos EUA descontos em carregadores de veículos elétricos domésticos e no serviço de instalação. Isto incluirá um desconto de até 36% em vários modelos de carregadores domésticos ChargePoint, que começam nos 399 dólares (cerca de 370 euros), e 100 dólares (cerca de 90 euros) de desconto na instalação, caso seja comprado no site da ChargePoint.

Além disto, e em jeito de incentivo, a Airbnb está a oferecer, também, um desconto adicional de 200 dólares (cerca de 180 euros) aos primeiros mil anfitriões que comprarem um carregador para carro elétrico através da ChargePoint.