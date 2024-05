Microsoft deu ao Edge uma novidade de IA que o vai fazer querer deixar o Chrome

O Edge tem sido um dos campos preferidos da Microsoft para testar e implementar as novidades da IA que desenvolve. Este é, provavelmente, um dos browsers que mais rapidamente aderiu à IA e ao que esta pode oferecer. Agora, a gigante do software revelou mais uma novidade que certamente irá deixar os utilizadores a pensar seriamente em deixar o Chrome.

Foi na Build, que decorreu esta semana, que a Microsoft revelou muitas das suas novidades em várias áreas. Para além de um lote único de hardware associado à IA, na forma de novos Surface e outros, houve ainda espaço para software como o Recall e até todas as novidades na área da IA.

Algo que foi mostrado promete mudar completamente o Edge e o que este browser oferece aos utilizadores. Novamente recorrendo à IA, esta proposta da Microsoft passará a fazer a tradução e/ou legendagem de qualquer vídeo que esteja do YouTube, Reuters, CNBC News, Bloomberg, Money Control, LinkedIn e Coursera. Esta lista deverá crescer no futuro, segundo a Microsoft.

Para resolver questões de privacidade, a Microsoft disse que a tradução ocorrerá totalmente no seu PC ou smartphone. A empresa promete que nenhum dado ou conteúdo do vídeo sairá do dispositivo do utilizador, ou será processado na cloud.

Um vídeo do CEO da Microsoft, Satya Nadella, na página de recursos do Edge mostra como funcionará a tradução em tempo real. Passar o rato sobre um vídeo compatível exibiria uma pequena barra de ferramentas com um ícone Traduzir. Clicar no ícone permitirá selecionar os idiomas de origem e de destino e optar por exibir legendas.

Após clicar no botão Traduzir, o vídeo é colocado em pausa enquanto o áudio é traduzido no dispositivo. Assim que a tradução estiver disponível, o vídeo será retomado no idioma de destino selecionado. As legendas também aparecem na parte inferior se essa opção for a escolhida.

Por enquanto, o número de idiomas suportados é ainda limitado. Fontes de áudio em espanhol e coreano podem ser traduzidas para o inglês, enquanto o áudio em inglês pode ser traduzido para hindi, alemão, italiano, espanhol e russo. A Microsoft tem planos para adicionar mais idiomas após lançar este recurso.